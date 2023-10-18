Europa Clipper NASA: дослідження супутника Юпітера на ознаки життя

NASA готується запустити космічний корабель Europa Clipper у 2030 році для дослідження супутника Юпітера, Європи. Цей крижаний Місяць вже давно є центром наукового інтересу через його потенціал для життя. Під його замерзлою поверхнею лежить величезний океан, який містить більше рідини, ніж усі океани Землі разом узяті. Європа також має необхідні для життя елементи, включаючи вуглець, водень, азот і кисень.

Однією з головних цілей місії Europa Clipper є дослідження придатності Місяця для життя. Космічний корабель здійснить кілька обльотів, щоб вивчити геологію Європи та оцінити її потенціал для підтримки живих організмів. Однак існує значна перешкода, яку потрібно подолати – інтенсивні радіаційні пояси Юпітера, які становлять загрозу для космічного корабля та його приладів.

Щоб знизити ризик радіаційного опромінення, інженери NASA розробили складну траєкторію польоту Europa Clipper. Космічний корабель рухатиметься по еліптичних орбітах, які триматимуть його на безпечній відстані від радіаційних поясів Юпітера, наскільки це можливо. Під час кожного прольоту він проведе лише короткий проміжок часу в зоні найінтенсивнішого випромінювання, щоб зібрати важливі дані, перш ніж відійти для відновлення.

Europa Clipper оснащено дев’ятьма спеціальними інструментами, які нададуть цінну інформацію про склад Місяця та навколишнє середовище. Ці інструменти вимірюватимуть глибину та солоність океану Європи, вивчатимуть його хімічний склад і шукатимуть шлейфи водяної пари, що вириваються крізь крижану оболонку.

Щоб захистити чутливі інструменти від жорсткого радіаційного середовища Юпітера, вони будуть укладені в виготовлену на замовлення алюмінієву броню. Ця броня призначена для поглинання високоенергетичних частинок і відведення їх від внутрішньої частини космічного корабля, забезпечуючи безпеку приладів і цілісність зібраних даних.

Дані, зібрані Europa Clipper, допоможуть вченим визначити, чи є Європа основним кандидатом на розміщення життя. Вивчаючи цей крижаний місяць, вчені сподіваються розширити наше розуміння зони проживання та потенціалу життя в космосі.

джерела:

– Los Angeles Times

– ТОВ Контент-агентство «Трибуна».