Гвинтокрил Titan's Dragonfly збирається літати в чужому небі

Гвинтокрил NASA Dragonfly, космічний корабель розміром з автомобіль, призначений для дослідження супутника Сатурна Титан, на крок ближче до початку своєї новаторської місії. Перш ніж відправитися в наповнену метаном атмосферу Титану, Dragonfly пройшов суворі випробування в аеродинамічних трубах тут, на Землі, які відтворили інопланетні умови, з якими він зіткнеться в космосі.

Інженери NASA провели серію випробувань у дозвуковому тунелі дослідницького центру Ленглі у Вірджинії, щоб перевірити здатність Dragonfly орієнтуватися в атмосфері Титана. Випробування включали напівмасштабну модель Dragonfly, оснащену вісьмома роторами, що імітує спуск корабля, політ з двигуном і політ вперед над поверхнею Місяця. Загалом Dragonfly виконала понад 700 проходів через аеродинамічні труби, в результаті чого було отримано 4,000 окремих точок даних.

Дані, зібрані під час цих випробувань, відіграватимуть важливу роль у підвищенні точності симуляційних моделей і збільшенні довіри до можливостей Dragonfly на Землі перед тим, як він вирушить на свою місію на Титан.

Титан, найбільший супутник Сатурна, залишався загадковим до прибуття космічного корабля Кассіні в 2004 році. Уважні спостереження Кассіні показали, що Титан був океанським світом з тілами рідкого етану та метану, включаючи річки, озера та моря. Унікальний метановий цикл на Титані, де метан утворює хмари та випадає у вигляді дощу, створює інтригуюче середовище для вивчення потенційної придатності для проживання форм життя, які кардинально відрізняються від тих, що зустрічаються на Землі.

Dragonfly із чотирма рукавами та гвинтами вертольота, розташованими один на один, добре підходить для дослідження низької гравітації та щільної атмосфери Титана. Космічний корабель спочатку виконуватиме короткі польоти, поступово переходячи до більш довгих польотів «чехарди», покриваючи відстані до 5 миль і збираючи зразки з околиць Місяця.

Хоча запуск Dragonfly заплановано не раніше 2027 року, очікування зростають. Як пояснює Лорі Глейз, директор Відділу планетарної науки НАСА, «З Dragonfly ми перетворюємо наукову фантастику на дослідницький факт». Ця місія знаменує собою важливу віху в дослідженні космосу, і кожен крок наближає нас до важливої ​​спроби маневрування цим інноваційним вертольотом у небі та на поверхні Титана.

FAQ

Q: Що таке Dragonfly?

A: Dragonfly — це гвинтокрил розміром з автомобіль, розроблений NASA для дослідження атмосфери та поверхні супутника Сатурна Титана.

Q: Коли буде запущено Dragonfly?

A: Запуск Dragonfly планується не раніше 2027 року.

З: Що унікального в Titan?

Відповідь: Титан — це супутник із середовищем, схожим на океан, з річками, озерами та морями, наповненими рідким етаном і метаном. Його атмосферні умови роблять його інтригуючою мішенню для вивчення потенційної придатності для життя.

З: Як Dragonfly досліджуватиме Титан?

Відповідь: Dragonfly виконуватиме короткі польоти, поступово збільшуючи пройдену відстань і роблячи піт-стопи по дорозі, щоб зібрати зразки з середовища Титана.

З: Чому випробування в аеродинамічній трубі важливі для Dragonfly?

Відповідь: Випробування в аеродинамічній трубі відтворюють чужі умови атмосфери Титана та допомагають інженерам NASA оцінити аеродинамічні характеристики Dragonfly, підвищуючи впевненість у його здатності орієнтуватися в унікальному середовищі Місяця.