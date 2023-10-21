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NASA розробляє легку ракетну насадку для дослідження глибокого космосу

ByРоберт Ендрю

Жовтень 21, 2023
NASA розробляє легку ракетну насадку для дослідження глибокого космосу

Інженери NASA досягли значного прориву в адитивному виробництві, також відомому як 3D-друк. Вони успішно розробили сопло ракетного двигуна з алюмінію, яке легше та ефективніше, ніж традиційні сопла. Ця інновація має потенціал зробити революцію в дослідженні далекого космосу за рахунок збільшення вантажопідйомності.

Алюмінієве сопло ракетного двигуна було створено в рамках проекту Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE). Проект фінансується Управлінням космічних технологій NASA (STMD) і спрямований на розробку легких алюмінієвих ракетних сопел, виготовлених за допомогою добавок, здатних витримувати високі температури та тиск.

Однією з ключових особливостей сопла RAMFIRE є невеликі внутрішні канали, які ефективно охолоджують його під час роботи ракетного двигуна. Така конструкція запобігає оплавленню насадки і забезпечує її довговічність навіть в екстремальних умовах. Крім того, на відміну від традиційних насадок, які потребують з’єднання багатьох частин, насадка RAMFIRE виготовлена ​​як єдине ціле. Це зменшує кількість необхідних скріплень і значно скорочує час виготовлення.

Розробка ракетних сопел, виготовлених із застосуванням добавок, кардинально змінює правила дослідження далекого космосу. Використовуючи технологію 3D-друку, NASA тепер може виробляти легші та ефективніші насадки, які можуть витримувати суворі умови космічної подорожі. Цей прорив відкриває нові можливості для проектування космічних кораблів і збільшує потенційну вантажопідйомність для майбутніх місій.

Завдяки постійному прогресу в адитивному виробництві NASA прокладає шлях для майбутніх досліджень космосу. Розсуваючи межі технологій та інновацій, вони дають можливість відправляти більші та надійніші космічні кораблі для дослідження далеких куточків нашого Всесвіту.

Визначення:
1. Адитивне виробництво або 3D-друк: процес створення тривимірних об’єктів шляхом нанесення матеріалів шар за шаром на основі цифрової моделі.
2. Сопло ракетного двигуна: компонент ракетного двигуна, який спрямовує потік вихлопних газів, забезпечуючи тягу.
Джерела: NASA, Директорат місії космічних технологій (STMD)

By Роберт Ендрю

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