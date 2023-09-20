Людське тіло містить трильйони клітин, результати дослідження

Нове дослідження показало, що людське тіло містить приголомшливу кількість клітин. Дослідники проаналізували понад 1,500 статей, щоб визначити, що середній дорослий чоловік має близько 36 трильйонів клітин, у той час як дорослі жінки мають 28 трильйонів, а 10-річні діти мають близько 17 трильйонів. Дослідження, опубліковане в журналі PNAS, розглядає розмір і кількість 400 типів клітин у 60 тканинах організму. Аналіз виявив постійну зворотну залежність між розміром клітини та кількістю. Іншими словами, більші клітини мають меншу загальну кількість порівняно з меншими клітинами. Ця модель охоплює широкий діапазон розмірів клітин, від крихітних еритроцитів до великих м’язових клітин.

Автори дослідження визнали, що їхні висновки мають обмеження. Наведені цифри базуються на «середніх» дорослих і дітей і не враховують суттєвих відмінностей у розмірах і вазі окремих людей. Дослідники також відзначили, що в їхніх оцінках існує невизначеність через залежність від непрямих вимірювань, а не прямих вимірювань клітинної маси. Проте дослідження підкреслило розбіжності в попередніх оцінках кількості клітин, що може мати наслідки для нашого розуміння пов’язаного з лімфоцитами здоров’я та захворювань, таких як ВІЛ і лейкемія. Дослідження показало, що в організмі людини приблизно 2 трильйони лімфоцитів, що в чотири рази перевищує попередні оцінки.

Потрібні подальші дослідження, щоб отримати більш повне розуміння кількості клітин в організмі людини, особливо у жінок і дітей. Однак це дослідження дає цінну інформацію про величезну кількість клітин, з яких складається людське тіло, і взаємозв’язок між розміром клітин і кількістю.

джерела:

New Scientist: «За оцінками, людське тіло містить близько 30 трильйонів людських клітин» PNAS: «Масштабовані генеративні моделі для точного маркування та відстеження динамічних субклітинних структур у флуоресцентній мікроскопії»