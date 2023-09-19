Результати дослідження: плодові мушки використовують пам’ять для навігації до їжі

Дослідники виявили, як мозок плодової мушки перетворює спогади про минулі винагороди в дієву поведінку, що дозволяє їм знаходити їжу. Зокрема, ключова область мозку, яка називається тілом гриба, обробляє нюхову інформацію та призначає значення різним запахам. Однак було незрозуміло, як ці значення впливають на рухові дії. Це дослідження виявило кластер нейронів під назвою UpWiN, які відіграють вирішальну роль у перетворенні спогадів запахів у рухи проти вітру.

Плодові мушки, як і інші комахи, повертаються проти вітру, щоб відстежити запахи та визначити, звідки виходять привабливі запахи. Нюхова система в мозку мухи виявляє й відчуває ці запахи, що переносяться вітром, спрямовуючи муху до нагороди. Дослідники виявили, що UpWiN об’єднують гальмівні та збуджуючі сигнали з різних відділів тіла гриба, змушуючи муху повертатися та рухатися проти вітру.

Тіло гриба в мозку мухи обробляє та об’єднує нюхову інформацію та надає позитивні чи негативні значення різним запахам. Дослідники виявили, що спогади, сформовані в різних відділах тіла гриба, викликають різні поведінки, і лише деякі з них спонукають рух мухи проти вітру. UpWiNs отримують гальмівні та збуджуючі сигнали від цих відсіків, що дозволяє мухам ефективно орієнтуватися до джерела привабливих запахів.

Це дослідження дає зрозуміти, як засвоєні позитивні та негативні цінності перетворюються на конкретні дії, керовані пам’яттю. UpWiN також надсилають збудливі сигнали дофамінергічним нейронам для навчання вищого порядку. Розуміння цих механізмів нейронних ланцюгів допомагає пояснити, як взаємодіють паралельні дофамінергічні нейрони та підсистеми пам’яті, щоб керувати діями на основі пам’яті та навчанням на рівні окремих нейронних ланцюгів.

Подальші дослідження плодових мушок можуть пролити світло на роль спогадів у поведінці та навчанні в мозку як хребетних, так і безхребетних.

Джерело: HHMI (Медичний інститут Говарда Хьюза)

Визначення:

– Тіло гриба: ділянка мозку деяких комах, яка відповідає за обробку нюхової інформації та присвоєння значення різним запахам.

– UpWiNs: скупчення нейронів, які об’єднують гальмівні та збуджуючі сигнали з різних відділів тіла гриба, спрямовуючи плодових мушок рухатися проти вітру до привабливих запахів.

джерела:

– HHMI (Медичний інститут Говарда Хьюза)

– Оригінальне дослідження: «Механізми нейронних ланцюгів для перетворення вивчених нюхових валентностей у рух, орієнтований на вітер» Yoshinori Aso et al. eLife