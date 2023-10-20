Супутники спостерігають за розвитком Ель-Ніньо в Тихому океані

Супутники, такі як Sentinel-6 Michael Freilich, зараз спостерігають за явищем, що відбувається в Тихому океані. Води біля західного узбережжя Південної Америки зазнають підвищення температури, що призводить до розширення рівня моря. Це підвищення температури поверхні океану має значний вплив на погодні умови в Азії та Північній Америці, явище, відоме як Ель-Ніньо.

Щоб отримати уявлення про цьогорічний Ель-Ніньо, дослідники вивчають минулі події. У заяві, опублікованій Лабораторією реактивного руху NASA, зазначено, що в Каліфорнії під час Ель-Ніньо 2015-2016 років пройшов сильний дощ, що призвело до сильного прибою, повеней і селевих потоків.

Нове зображення NASA порівнює початок Ель-Ніньо 2023 року з моделями, що спостерігалися в жовтні 1997 та жовтні 2015 років, які космічне агентство вважало екстремальними явищами. Ці попередні події спричинили зміни глобальної температури, режиму вітру та рівня моря.

Коли температура поверхневих вод підвищується, поверхневі вітри зі сходу на захід слабшають. Ця зміна призводить до збільшення кількості опадів у східній і центральній частині Тихого океану, тоді як в Індонезії кількість опадів зменшується. Крім того, активність у Тихому океані змінює реактивний потік, що призводить до вологіших і холодніших умов на півдні США та сухіших і тепліших умов на півночі.

Незважаючи на те, що цьогорічний Ель-Ніньо виявився відносно м’яким порівняно з минулими подіями, Джош Вілліс, науковий співробітник проекту Sentinel-6 Майкл Фрейліх, припускає, що він все ще може принести вологу зиму на південний захід США, якщо умови вирівняються.

Супутник Sentinel-6 Michael Freilich є частиною місії Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, спільної роботи за участю Європейського космічного агентства, Європейської організації з експлуатації метеорологічних супутників, NASA та NOAA. Він названий на честь Майкла Фрейліха, колишнього директора Відділу наук про Землю NASA.

джерела:

– Лабораторія реактивного руху NASA (JPL) у Пасадені, Каліфорнія

– Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA)