Роль іонізованої сечовини в виникненні життя на Землі

Вчені досягли значних успіхів у розумінні походження життя на Землі, використовуючи інноваційні методи рентгенівської спектроскопії. Вивчаючи іонізацію та реакцію молекул сечовини, дослідники пролили світло на те, як будівельні блоки життя могли сформуватися на добіотичній стадії.

У цей період атмосфера Землі була менш щільною, що дозволяло космічному випромінюванню високої енергії іонізувати молекули. Невеликі водяні калюжі, що містять сечовину, важливу органічну сполуку для утворення ядерної основи, були піддані такому інтенсивному випромінюванню. У результаті сечовина перетворювалася на продукти реакції, які могли стати основою життя.

Для подальшого дослідження цього процесу міжнародна дослідницька група з Університету Тохоку, Женевського університету, ETH Цюріха та Гамбурзького університету застосувала новаторський підхід рентгенівської спектроскопії. Ця методика використовувала джерело світла з високою гармонікою та субмікронний плаский струмінь рідини для дослідження хімічних реакцій у рідинах із надзвичайною часовою точністю.

Вивчаючи зміни в молекулах сечовини на фемтосекундному рівні (одна квадрильйонна секунди), дослідники розкрили динамічний процес, який відбувається після іонізації. Іонізуюче випромінювання пошкоджує біомолекули сечовини, але коли енергія розсіюється, молекули сечовини піддаються швидкій і складній реакції.

Попередні дослідження були зосереджені на молекулярних реакціях у газовій фазі, але команда розробила пристрій для генерування ультратонких струменів рідини у вакуумі, щоб розширити свої дослідження водного середовища, яке є природним середовищем для біохімічних процесів. Цей прогрес дозволив їм вивчити, як розгортаються реакції в режимі реального часу.

Це дослідження не тільки дає зрозуміти походження життя на Землі, але й відкриває нові можливості в новій галузі атохімії. Спостерігаючи за молекулярними реакціями з безпрецедентним рівнем деталізації, вчені можуть отримати глибше розуміння хімічних процесів і поглибити наші знання про фундаментальні механізми, які рухають життям.

Довідка: «Фемтосекундний перенос протонів у розчинах сечовини, досліджених за допомогою рентгенівської спектроскопії» Чжун Інь, І-Пінг Чанг, Тадас Бальчюнас, Яшой Шак’я, Алекса Джорович, Джеффрі Гольє, Джузеппе Фаціо, Робін Сантра, Людгер Інхестер, Жан-П’єр Вольф і Ганс Якоб Вернер, Природа.