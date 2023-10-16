Еволюційна таємниця проніжок гусениці

Гусениці відомі своїми додатковими ногами, які називаються передніми, які використовуються для хапання за гілки та листя. Недавнє дослідження пролило світло на еволюційне походження цих пролег. Дослідники виявили, що проноги насправді походять від генетичної програми, яка визначає частки в кінцівках ракоподібних. Ця генетична програма залишалася неактивною в області кінцівок ракоподібних протягом мільйонів років, поки вона не була знову активована в черевці гусениць.

Дослідження передбачало руйнування специфічного гена, абдомінального А, в личинках метеликів, де розташовані передні ніжки. Повне руйнування гена призвело до відсутності проног, тоді як часткове руйнування призвело до розвитку двох різних ознак у черевці — проног і модифікованої версії грудних ніг. Це вказує на те, що ці дві ознаки з’являються в різних частинах тіла і не можуть бути однаковими.

Подальший аналіз показав, що генетичний план передніг подібний до рогів голови, що є ще однією новою рисою метеликів і метеликів. Набір генів, що експресуються в пролегках, також схожий на гени, знайдені в ендітах, що є частиною придатків у ракоподібних.

Дослідження припускає, що еволюційна історія кінцівок комах є складною, кінцівки виникають як одноосьові відростки, а пізніше стають дворукавими. Згодом ці кінцівки розвинули частки, звернені всередину, які називаються ендітами. У деяких лініях комах ендіти були втрачені, але у метеликів і метеликів вони були реактивовані, щоб функціонувати як проноги.

Це дослідження показує, як еволюція перепрофілює існуючі риси та генетичні програми. Проноги — це нова властивість, яка з’явилася на основі попередніх інструкцій із виготовлення частин примітивних ніг. Таємницю передніх ніжок гусениць нарешті було розгадано, виявивши їх давній зв’язок з кінцівками ракоподібних.

джерела:

– Національний університет Сінгапуру