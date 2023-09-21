Досягнення та етичні міркування редагування генів у медицині

Редагування генів, новаторська галузь у медицині, було головною темою основної сесії доктора Тамари Сунбул під назвою «Нова ера медицини: цифрова діагностика та терапія». Доктор Санбул, медичний директор відділу клінічної інформатики Johns Hopkins Aramco Healthcare, підкреслив потенціал генотипування та залежність від збору даних з часом.

Метою цифрових технологій, таких як редагування генів, є виявлення аномалій, які можуть призвести до варіацій результатів під час призначення ліків. Доктор Сунбул пояснив, що люди можуть по-різному реагувати на один і той самий препарат, підкресливши необхідність точної діагностики та методів лікування.

Одним із найзначніших досягнень у редагуванні генів є CRISPR-Cas9, також відомий як «генетичні ножиці». Ця технологія точно розрізає послідовності ДНК у певних місцях, що дозволяє видаляти або вставляти послідовності генів, які модифікують основу ДНК. Хоча CRISPR спочатку знайшов застосування в сільському господарстві та біоенергетиці, доктор Сунбул поділився його потенціалом у цифровій діагностиці та терапії.

У сфері цифрової діагностики з'явилися нові методи, такі як SHERLOCK і DETECTR. Ці методи використовують редагування генів для швидкого виявлення інфекційних захворювань, таких як COVID-19. Крім того, такі компанії, як Atomwise, Deep Genomics і Valo, включають редагування генів у процеси відкриття ліків.

Крім того, редагування генів відіграє вирішальну роль у вдосконаленні клітинної та генної терапії для низки захворювань. Це включає такі захворювання крові, як таласемія, серповидно-клітинна анемія та гемофілія, а також такі стани, як синдром Дауна, спадкова сліпота, муковісцидоз, м’язова дистрофія Дюшенна та хвороба Гентінгтона. Завдяки використанню CRISPR стало можливим перепрограмувати імунну систему пацієнта для боротьби з власним раком, інфекціями (такими як ВІЛ, COVID-19, грип, малярія, Зіка та стійкість до антибіотиків) і хронічними захворюваннями, такими як гіперхолестеринемія та тип 1 цукровий діабет.

Незважаючи на ці значні досягнення, етичні, правові та наукові міркування залишаються важливими. Доктор Сунбул зазначив, що неправильне редагування генів може мати згубні наслідки, підкресливши необхідність обережності та точності. Крім того, редагування генів має потенціал для впливу на майбутні покоління, оскільки незворотні зміни можуть передаватися. Таким чином, всебічне обговорення етичних наслідків редагування генів є необхідним для забезпечення відповідального застосування та захисту добробуту окремих людей і суспільства в цілому.

джерела:

– Доктор Тамара Санбул, медичний директор відділу клінічної інформатики Johns Hopkins Aramco Healthcare