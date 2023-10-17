Зміна клімату загрожує надзвичайній тривалості життя кажанів, результати дослідження

Недавнє дослідження, опубліковане в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показує, що дивовижна тривалість життя кажанів може бути під загрозою через підвищення глобальної температури. Дослідження, проведене вченими з Університетського коледжу Дубліна та Брістольського університету, було зосереджено на циклі сплячки групи диких підковоносів.

Дослідники виявили, що коливання погоди під час періоду сплячки кажанів впливають на молекулярний механізм, відповідальний за їхнє довге життя. Теломери, які є фрагментами ДНК, які захищають кінці хромосом, скорочуються кожного разу, коли клітина ділиться. Цей процес скорочення пов’язаний зі старінням і захворюваннями, пов’язаними зі старінням.

Дослідження показало, що кажани, які частіше виходили зі сплячки через теплі умови, мали значно коротші теломери порівняно з попередніми зимами з більш низькими температурами. Професор Емма Тілінг з Університетського коледжу Дубліна висловила стурбованість цими висновками, заявивши, що прогнозоване підвищення глобальної температури може обмежити сприятливий вплив сплячки на диких кажанів.

Доктор Меган Пауер, провідний автор дослідження, відстежувала понад 200 диких підковоносів протягом трьох зим, щоб дослідити вплив сплячки на теломери. Дослідження показало, що сплячка діє як форма омолодження, коли теломери подовжуються, а не вкорочуються під час сезону сплячки. Ймовірно, це розширення пов’язане з експресією ферменту теломерази, який дозволяє теломерній ДНК реплікуватися, не завдаючи шкоди.

Результати дослідження підкреслюють потенційні наслідки зміни кліматичних умов для тривалого життя кажанів. Види з довгою тривалістю життя та повільними темпами розмноження, такі як кажани, особливо вразливі до змін навколишнього середовища. Дослідники наголошують на важливості розуміння того, як кажани зазнають впливу швидкої зміни клімату та адаптуються до них.

Необхідні подальші дослідження, щоб дослідити роль теломерази в подовженні теломер під час сплячки. Дослідження підкреслює вплив зміни клімату на екологію та виживання популяцій кажанів, наголошуючи на необхідності продовження досліджень і зусиль щодо збереження цих надзвичайних істот.

джерело:

– Меган Л. Пауер та інші, Динаміка теломер у сплячому режимі в змінюваному кліматі: висновки про диких великих підковоносів, Праці Королівського товариства B: Біологічні науки (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– Дублінський університетський коледж