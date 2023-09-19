Покращення екосистемних послуг за допомогою ековольтаїки: сталий підхід до сонячної енергії

Традиційний підхід до встановлення сонячної енергії часто передбачає розчищення землі та розміщення сонячних панелей на поверхнях, що мають ґрунт. Однак цей метод може призвести до значних порушень екосистем. З метою просування більш сталого та екологічно відповідального підходу дослідники з Університету штату Колорадо пропонують використовувати ековольтаїку, яка поєднує виробництво енергії зі збереженням екосистемних послуг.

Агровольтаїка, яка передбачає подвійне використання землі для сільського господарства та сонячних установок, уже була визнана позитивним кроком до сталого розвитку. Однак, як правило, пріоритетом є максимізація виробництва електроенергії, не враховуючи потенційні переваги для рослин і тварин під сонячними панелями. Ecovoltaics використовує інший підхід, проектуючи сонячні батареї, які враховують потреби екосистеми, особливо в середовищах з обмеженою кількістю води, таких як луки.

Дослідники черпають натхнення у своїй роботі в Jack's Solar Garden, найбільшому дослідницькому центрі агровольтаїки в США. Тут вони вивчають, як сонячні панелі змінюють схеми сонячного світла та змінюють розподіл опадів, створюючи унікальне мікросередовище, яке підтримує різноманітність сонячних установок. Ці мікросередовища є центральними для концепції ековольтаїки.

Однією з ключових переваг ековольтаїки є її потенціал для відновлення сильно деградованих або занедбаних сільськогосподарських угідь. Ці території, які ідеально підходять для великомасштабних сонячних установок, можуть бути одночасно перетворені на середовища проживання, які збільшують біорізноманіття, одночасно забезпечуючи чисту енергію.

Для подальшого дослідження впливу сонячних панелей на навколишнє середовище дослідники планують створити нову дослідницьку установу в природному середовищі луків поблизу університетського містечка. Завдяки цій ініціативі вони прагнуть краще зрозуміти вплив сонячних установок на суворі та сухі екосистеми, оскільки зміна клімату в майбутньому посилиться.

Дослідження, проведене командою Університету штату Колорадо, має на меті вплинути на майбутні сонячні установки шляхом вивчення принципів, які віддають пріоритет екологічній стійкості. Приймаючи ці принципи, енергетичні компанії можуть сприяти як кліматичним рішенням, так і землекористуванням. Завдяки ековольтаїці стає можливим більш стійке та екологічно обґрунтоване майбутнє сонячної енергії.

джерела:

– Метью А. Стуркіо та інші, «Екоелектричні принципи для більш стійкого, екологічно інформованого майбутнього сонячної енергії», Екологія природи та еволюція (2023). DOI: 10.1038/s41559-023-02174-x

– Університет штату Колорадо. «Як сонячні енергетичні установки можуть визначити пріоритетність екосистем?» (2023, 19 вересня). Phys.org.