Метеорний дощ Оріонід 2023: небесне видовище, яке ви не захочете пропустити

Щорічний метеорний потік Оріоніди досягне свого піку 22 жовтня 2023 року, створюючи небесну картину, яку ви не захочете пропустити. Відомі своїми яскравими та швидкими метеорами, Оріоніди створюють приголомшливе візуальне враження на нічному небі.

Метеори потоку Оріоніди рухаються зі швидкістю понад 148,000 66 миль на годину (XNUMX кілометрів на секунду) і можуть стати вогняними кулями, створюючи тривалі спалахи світла. Вони часто залишають під час проходження світяться «потяги», які можуть затримуватися від кількох секунд до хвилин. Хоча здається, що метеори походять із сузір’я Оріона, насправді це крихітні фрагменти та частинки, як правило, від комет або астероїдів, які згоряють, потрапляючи в атмосферу Землі.

У випадку Оріонід ці метеори є уламками комети Галлея, комети, яка проходить повз Сонце та Землю кожні 75-79 років. Кожного разу, коли комета Галлея наближається до внутрішньої частини Сонячної системи, вона викидає від 3 до 10 футів свого матеріалу.

Щоб отримати найкращі враження від перегляду, рекомендується дивитися під кутом від 45 до 90 градусів від точки випромінювання на небі. Така перспектива дозволяє метеорам виглядати довшими та ефектнішими. Дивлячись прямо на радіант, метеори можуть здаватися коротшими через ефект, який називається ракурсом.

Оріоніди зазвичай виробляють від 15 до 20 метеорів на годину під час свого піку, якщо спостерігати з місць з мінімальним світловим забрудненням. Однак у минулому були випадки, коли кількість метеорів зросла втричі. Цього року інтенсивної діяльності не передбачається.

Найкращий час спостерігати за метеоритним дощем — у години після півночі до світанку. Пік Оріонід випадково припадає на вихідні у 2023 році, що робить зручнішим залишатися спати допізна. Метеоритний потік видно як з північної, так і з південної півкуль, причому глядачі в північній півкулі дивляться на південний схід, а ті, хто в південній півкулі, — на північний схід.

Комета Галлея, джерело метеорів Оріоніди, є однією з найвідоміших комет і з’являється приблизно раз на 76 років. Востаннє вона з’являлася в 1986 році, а її повернення заплановане на 2061 рік. Оріоніди служать нагадуванням про тривалу присутність комети в нашому небі.

Незалежно від того, чи є ви досвідченим астрономом чи допитливим спостерігачем, метеорний потік Оріоніди 2023 року обіцяє стати небесним видовищем, яке не можна пропустити. Обов’язково знайдіть місце подалі від яскравих міських вогнів і візьміть з собою крісло або ковдру, щоб вам було комфортно насолоджуватися шоу.

Джерела: NASA, EarthSky, American Meteor Society