Колумбійський дослідник вивчає позаземний матеріал у зразках пилу, повернутих на Землю

Молодий колумбійський дослідник Каміло Харамільо-Корреа мав унікальну можливість вивчити зразки пилу, привезені з космосу. Зразки були зібрані місією японського космічного агентства Hayabusa2, яка першою передала зображення з марсоходів, що працюють на астероїді, і повернула геологічні зразки на Землю. Харамілло-Корреа, який на той час вивчав ступінь доктора філософії з ядерної інженерії, спроектував і побудував герметичні капсули для зразків, щоб утримувати зразки та захищати їх від забруднення повітря.

Його наставники запитали, чи можливо використовувати капсулу для вивчення позаземного матеріалу, і Харамілло-Корреа модифікував і випробував капсулу, щоб відповідати суворим вимогам захисту зразків. Команда провела дослідження двох наборів зразків з астероїда Рюгу: окремих частинок і дрібних порошків. Аналіз триває, але вони очікують отримати інформацію про склад, властивості та можливі докази космічного вивітрювання астероїдів.

За словами Харамілло-Корреа, вивчення астероїдів є важливим з двох основних причин. По-перше, вони дають миттєвий знімок ранніх стадій Сонячної системи та можуть допомогти нам зрозуміти, як вона та планета Земля сформувалися, а також походження життя. По-друге, вивчення астероїдів може дати розуміння впливу космічного вивітрювання та забруднення атмосфери.

Подорож Харамільо-Корреа з Колумбії до Сполучених Штатів для його дослідження також підкреслює відмінності в дослідницькому середовищі та доступі до ресурсів. Він зазначив, що дослідники в США мають набагато легший доступ до ресурсів, таких як інструменти, порівняно з дослідниками в Колумбії. Незважаючи на це, він навчився цінувати можливості своєї лабораторії в Колумбії та бути винахідливим.

Інший колумбійський дослідник, Андреа Гусман Меса, втілив свої мрії в галузі астрофізики. Її докторська робота була присвячена вивченню атмосфер планет за межами нашої Сонячної системи. Вона порівняла атмосферні моделі з даними спостережень за допомогою машинного навчання, щоб зробити прогнози щодо складу цих атмосфер. Гусман Меса також сприяла підвищенню видимості жінок-вчених у Колумбії, сподіваючись внести реальні зміни в дослідницьку екосистему країни.

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