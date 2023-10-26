Зонд «Надія»: розкриття таємниць марсіанської атмосфери

Публікуючи свою дев’яту партію даних, зонд Hope Probe Emirates Mars Mission продовжує надавати новаторські дані про атмосферу Марса. Використовуючи найсучасніші інструменти, зонд зафіксував приголомшливу кількість 3.3 терабайт атмосферних даних Червоної планети, кардинально змінивши наше розуміння Марса.

Дев’ятий набір даних, зібраний з 1 березня по 31 травня 2023 року, демонструє виняткові можливості трьох наукових інструментів Emirates Mars Probe: інфрачервоного спектрометра Emirates Mars (EMIRS), ультрафіолетового спектрометра Emirates Mars (EMUS) і Emirates Exploration Imager. (EXI). За допомогою цих інструментів місія пропонує комплексне дослідження марсіанської атмосфери, від її поверхні до зовнішнього середовища.

Одним із найвидатніших відкриттів з останнього набору даних є дослідження короткочасних змін і руху хмар на Марсі. EXI з його високочастотними зображеннями хмар, зробленими в різні дати, надає вченим велику кількість інформації про динамічну природу марсіанських хмар.

Крім того, коли Сонце досягає піку свого 11-річного циклу, нічні спостереження EMUS виявили захоплюючі прояви дискретного полярного сяйва. Ці полярні сяйва, які спостерігалися над найсильнішими магнітними полями кори в південній півкулі, показали вражаюче світлове шоу 27-28 квітня 2023 року.

Розширена місія зонда Hope Probe виходить за рамки основної мети збору даних за марсіанський рік, еквівалентний двом земним рокам. Тепер, коли є додатковий земний рік для вивчення міжрічних коливань марсіанської атмосфери, місія має на меті розгадати таємниці, що оточують процеси в нижній атмосфері, втрату верхніх шарів атмосфери та важливий зв’язок між ними.

Унікальна орбіта зонда Hope Probe дозволяє науковому співтовариству заглибитися в щоденні та сезонні коливання атмосфери Марса. Аналізуючи величезну колекцію даних зонда, дослідники очікують відкриття суттєвих відомостей про динаміку атмосфери Марса.

Підсумовуючи, зонд Hope Probe не тільки перевершив очікування з точки зору збору даних, але також заклав основу для новаторського прогресу в нашому розумінні атмосфери Марса. З кожним набором даних відкриваються нові таємниці, які спонукають вчених розгадати таємниці Червоної планети.

FAQ

1. Що таке Hope Probe?

Зонд «Надія» — космічний корабель, запущений марсіанською місією Еміратів для вивчення та збору даних про атмосферу Марса.

2. Скільки даних зібрав Hope Probe?

Зонд Hope Probe зібрав приголомшливу кількість 3.3 терабайт даних про атмосферу Марса.

3. Які основні наукові цілі місії?

Місія має на меті зрозуміти процеси в нижній частині атмосфери, втрату верхніх шарів атмосфери та зв’язок між ними, щоб розкрити таємниці навколо марсіанської атмосфери.

4. Які помітні висновки останнього набору даних?

Останній набір даних відкрив захоплююче уявлення про рух марсіанських хмар і продемонстрував захоплюючі прояви дискретного полярного сяйва над найсильнішими магнітними полями земної кори в південній півкулі.

Джерела: [domain.com] (URL веб-сайту)