Нові стандарти в Чилі спрямовані на зменшення світлового забруднення та захист темного неба

Чилі відома своїми винятковими умовами спостереження за зірками, а пустеля Атакама є одним із найкращих місць для астрономів завдяки чистому небу та мінімальному світловому забрудненню. Щоб зберегти це темне небо для астрономії та усунути згубний вплив світлового забруднення на здоров’я людини та біорізноманіття, Міністерство навколишнього середовища Чилі запровадило новий національний стандарт освітлення.

Раніше регіони, де розташовані великі обсерваторії в Чилі, мали спеціальні правила освітлення, щоб захистити свій статус темного неба. Тепер ці стандарти поширюються на решту країни, щоб сприяти відповідальному та стійкому зовнішньому освітленню.

Новий стандарт освітлення спрямований на покращення зовнішнього освітлення шляхом переходу від інтенсивного синього світла до більш м’яких бурштинових відтінків. Ця зміна допомагає мінімізувати негативний вплив на здоров’я людини, наприклад, ожиріння, депресію та деякі види раку. Крім того, світлову рекламу слід вимикати з опівночі до 7 години ранку, забезпечуючи, щоб комерційне освітлення не сприяло світловому забрудненню в критичні нічні години.

Окрім здоров’я людини, новий національний стандарт освітлення також визнає вплив світлового забруднення на біорізноманіття. Штучне освітлення порушує поведінку нічних видів, включаючи комах-запилювачів і морських птахів. Комахи-запилювачі покладаються на місячне та зоряне світло для навігації, і світлове забруднення може збити їх з пантелику та дезорієнтувати, впливаючи на запилення рослин і догляд за врожаєм. Подібним чином буревісник Маркхема, морський птах, що мешкає в Чилі, Еквадорі та Перу, знаходиться під загрозою зникнення через світлове забруднення. Ці птахи використовують світло місяця та зірок, щоб дістатися до місць розмноження, але міське освітлення часто збиває їх з пантелику, перешкоджаючи успішній міграції.

Новий національний стандарт освітлення має на меті зменшити негативний вплив на дику природу та захистити території, життєво важливі для збереження. Встановлюючи інтенсивність, колірну температуру та часові обмеження, Чилі прагне досягти раціонального та сталого використання штучного освітлення, одночасно зберігаючи навколишнє середовище та добробут людей.

Окрім цих переваг, нові правила також забезпечують збереження заповідника темного неба Чилі, де розташовані численні обсерваторії. Збільшення світлового забруднення створює значний ризик для життєздатності астрономічних спостережень у довгостроковій перспективі. Віддаючи пріоритет збереженню темного неба, Чилі визнає важливість астрономії та її внесок у розуміння Всесвіту.

Джерела: Fundación Cielos de Chile, Міністерство навколишнього середовища Чилі