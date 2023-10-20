Череп кажана 50 мільйонів років тому дає нове розуміння ранньої еволюції кажанів

Майже неушкоджений череп кажана, віком приблизно 50 мільйонів років, був виявлений у печері у Франції. Це відкриття проливає світло на раніше загадкову ранню еволюцію кажанів. Кажани мають одну з найбідніших копалин серед ссавців, тому важко визначити, коли вони вперше почали літати чи ночувати в печерах, а також коли вони розвинули свої унікальні здібності до ехолокації. Череп кажана, що належить до вимерлого виду Vielasia sigei, був серед 23 скам’янілих особин, знайдених у печері.

Попередні скам'янілості кажанів часто були фрагментовані або повністю сплощені, що ускладнювало вивчення їх тривимірної анатомії та визначення того, чи використовували вони ехолокацію. Однак череп Vielasia sigei ідеально зберігся у вапняку, зберігши свою початкову форму. Це дозволило вченим вивчити внутрішнє вухо і порівняти його з сучасними кажанами. Результати показують, що цей стародавній кажан, ймовірно, використовував ехолокацію, що значно випереджає китів з точки зору розвитку цієї здатності. До цього відкриття вчені були впевнені лише в ехолокації сучасних сімейств кажанів.

Кажан Vielasia sigei був невеликим печерним видом, довжина якого становила лише 1.8 см. Це суперечить попереднім припущенням про те, що перші кажани переважно жили на деревах навколо озер і лісів. Стабільність печерного середовища, ймовірно, забезпечувала притулок під час коливань температури раннього еоценового періоду.

Хоча це відкриття остаточно не вирішує дискусію про ранню ехолокацію кажанів, воно надає переконливі докази. Це також служить натхненням для подальшого дослідження скам’янілостей, щоб отримати більше уявлень про еволюцію кажанів та їхні унікальні характеристики.

джерела:

– «Відкриття «нероздробленого» черепа стародавнього кажана проливає нове світло на ранню еволюцію кажанів», Сіднейський університет Нового Південного Уельсу

– Current Biology Journal