Розкопана найдавніша дерев’яна споруда: передова цивілізація предків?

Археологи нещодавно зробили новаторське відкриття: найстаріша дерев’яна споруда, яка коли-небудь була знайдена, віком майже півмільйона років. Це відкриття свідчить про те, що наші предки були набагато розвиненішими, ніж вважалося раніше. Чудова споруда була знайдена на водоспаді Каламбо в Замбії, поблизу кордону з Танзанією, і надзвичайно добре збереглася. Вважається, що це платформа, доріжка або піднесене житло, яке тримало наших родичів над водою.

На деревині є порізи, які вказують на те, що для створення конструкції використовувалися примітивні інструменти для з’єднання двох великих колод. Окрім дерев’яної платформи, на місці виявлено також колекцію дерев’яних знарядь, зокрема клин і копальну палицю. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що наші предки використовували деревину лише для обмежених цілей, таких як розпалювання вогню або полювання.

Ларрі Бархем, провідний автор дослідження і археолог з Ліверпульського університету, заявив, що ця знахідка змінила його уявлення про наших предків. Це продемонструвало, що вони здатні трансформувати своє оточення та створювати щось інноваційне. Бархем вважає, що це свідчить про високий рівень абстрактного мислення і, можливо, навіть володіння мовою.

Споруда була випадковим відкриттям, зробленим під час розкопок у 2019 році біля річки Каламбо, над водоспадом, висота якого досягає 235 метрів. Вважається, що високий рівень води на водоспаді зберіг дерев’яну конструкцію протягом століть. Відкриття, що стосуються стародавньої деревини, рідкісні через її схильність до гниття, не залишаючи слідів для майбутніх поколінь.

Щоб точно визначити вік конструкції, дослідники застосували новий метод під назвою люмінесцентне датування, який вимірює останній раз, коли мінерали піддавалися сонячному світлу. Це показало, що структурі принаймні 476,000 700,000 років, що передує еволюції Homo sapiens. У регіоні були знайдені скам’янілості Homo heidelbergensis, родича людини, віком від 200,000 XNUMX до XNUMX XNUMX років.

Це відкриття ставить під сумнів поширену думку про те, що предки людини були кочовими. Розташування споруди поблизу водоспадів, які були надійним джерелом води, свідчить про те, що вона могла служити постійним житлом. Однак ця гіпотеза ще не доведена, і потрібні подальші дослідження.

Загалом ця неймовірна знахідка демонструє величезні здібності та винахідливість наших предків. Це свідчить про їх передове мислення, планування та створення структур, яких ніколи раніше не бачили. Відкриття піднімає інтригуючі питання про розвиток ранніх цивілізацій і підкреслює необхідність подальшого дослідження та вивчення нашого далекого минулого.

джерела:

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– Визначення:

– Люмінесцентне датування: метод, який визначає вік мінералів шляхом вимірювання часу з моменту їх останнього впливу сонячного світла.

– Homo heidelbergensis: вимерлий предок людини, який, як вважають, жив від 700,000 200,000 до XNUMX XNUMX років тому.

– Абстрактне мислення: здатність думати про поняття, які фізично не присутні або безпосередньо не відчуваються.

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