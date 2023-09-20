Дослідники розробили робота з лускою комах, що працює на спалюванні

Дослідники з Корнельського університету успішно створили робота з лускою комахи, що працює від спалювання, перевершуючи можливості роботів з електричним приводом щодо швидкості, сили, гнучкості та здатності стрибати. Команда об’єднала м’які мікроприводи з хімічним паливом з високою щільністю енергії, щоб подолати проблеми, з якими стикаються двигуни, двигуни та насоси, які зменшуються. Використовуючи хімічне паливо з високою щільністю енергії, схоже на те, що використовується в автомобілях, дослідники змогли значно збільшити бортову потужність і продуктивність робота. Робот, який має розміри трохи більше дюйма в довжину і важить еквівалент півтора скріпок для паперу, надрукований на 3D-принтері з вогнестійкої смоли та оснащений чотирма приводами, які служать його ніжками.

Приводи здатні виробляти 9.5 ньютона сили в порівнянні з приблизно 0.2 ньютона, виробленими роботами такого ж розміру. Робот також може працювати на частотах понад 100 герц, досягати переміщень 140% і піднімати вагу, що у 22 рази перевищує його вагу. Його приводи, що працюють від згоряння, дозволяють йому переміщатися по складній місцевості, долати перешкоди, стрибати на неймовірні відстані та швидко пересуватися по землі. Конструкція приводів також забезпечує високий ступінь контролю, дозволяючи операторам регулювати швидкість, частоту іскроутворення та подачу палива в режимі реального часу, щоб викликати ряд реакцій.

Дослідники планують об’єднати більше приводів, щоб створювати точно контрольовані та сильні рухи у більшому масштабі. Вони також прагнуть розробити неприв’язану версію робота з використанням рідкого палива, яке можна перевозити на борту, разом із меншою електронікою. Цей прорив у робототехніці, що працює на спалюванні, наближає нас до реальності використання роботів у розмірах комах у пошуково-рятувальних операціях, розвідці, моніторингу навколишнього середовища, нагляді та навігації в складних умовах.

Джерело: Cameron A. Aubin та ін., Потужні, м’які приводи згоряння для роботів із лускою комах, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Джерело: Корнельський університет