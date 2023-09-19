Китайська місія Chang'e-4 розкриває таємниці Місяця

Китайська місія Chang'e-4 надала новаторські знання про таємниці Місяця. Місія, проведена Китайським національним космічним управлінням (CNSA), досягла історичної віхи, висадившись на зворотному боці Місяця в 2018 році. Відтоді космічний корабель фіксував чудові зображення та витягував зразки мінералів, проливаючи світло на Місяць. геологічна історія.

Висновки місії Chang'e-4 нещодавно були опубліковані в Journal of Geophysical Research: Planets. Аналіз показав, що верхні 130 футів (40 м) місячної поверхні складаються з кількох шарів пилу, ґрунту та розбитого каміння. Дослідники також виявили п’ять різних шарів місячної лави під цією поверхнею, яка поширювалася по ландшафту мільярди років тому.

Експерти вважають, що Місяць утворився 4.51 мільярда років тому, коли об'єкт розміром з Марс зіткнувся з Землею, в результаті чого відколовся фрагмент. Протягом наступних 200 мільйонів років Місяць відчував різні удари космічного сміття, утворюючи тріщини на його поверхні. Як і Земля, мантія Місяця містила кишені розплавленої магми, яка просочувалася в тріщини через виверження вулканів.

Однак нові дані з Chang'e-4 показують, що вулканічна активність на Місяці з часом поступово зменшувалася. Чим ближче вулканічна порода була до поверхні Місяця, тим тоншою вона ставала, що свідчить про те, що Місяць охолоджувався і ставав геологічно неактивним.

Хоча вважається, що вулканічна активність припинилася між мільярдом і 100 мільйонами років тому, дослідники, включно з експертом з астрогеології Цзяньцін Феном, припускають, що глибоко під поверхнею Місяця все ще може бути прихована магма.

Ця новаторська місія знаменує собою лише початок подальших досліджень і картографування геологічних особливостей Місяця місією Chang'e-4. Зроблені на даний момент відкриття дають цінну інформацію про минуле Місяця та сприяють нашому розумінню історії Сонячної системи.

джерела:

– Journal of Geophysical Research: Planets, [Назва статті], [Автори]

– Live Science, [Назва статті], [Автор]