Дивовижні секрети, приховані під земною корою

У революційному дослідженні вчені зробили захоплююче відкриття про мантію Землі – шар між корою та ядром. Виявляється, під нашими ногами лежить величезний резервуар води, розміром якого можна порівняти з Тихим, Атлантичним та Індійським океанами разом узятими.

На відміну від рідкої води, з якою ми знайомі на поверхні Землі, ця вода зберігається у формі іонів усередині кристалів у мантії. Це відкриття ставить під сумнів давню думку про те, що верхня і нижня мантії позбавлені води. Це свідчить про те, що перехідна зона між ними, розташована приблизно на 255-410 милях під землею, насправді волога.

Дослідники проводили експерименти на породах, що представляють перехідну зону мантії. Спостерігаючи за рівнями в'язкості цих порід, вони виявили кореляцію з виміряними рівнями мантії. Це вказує на те, що перехідна зона дійсно містить воду.

Крім того, дослідження показує, що Земля може бути «мокрою аж до свого ядра». Передбачається, що сама мантія здатна виробляти воду за допомогою хімічних реакцій, а не покладатися виключно на зіткнення з багатими льодом кометами під час ранньої історії планети.

Відкриття цієї величезної системи підземних вод має наслідки не тільки на нашій планеті. Це підвищує ймовірність того, що інші небесні тіла, включаючи позасонячні планети, також можуть містити приховані океани в своїх мантіях.

Наявність води глибоко в надрах Землі має потенційні наслідки для сейсмічної активності. Коли вода витікає з кристалів, вона може створювати величезний тиск, що зрештою спровокує землетруси, які відбуваються на сотнях миль під поверхнею. Це проливає нове світло на таємниче походження певних сейсмічних подій.

Незважаючи на ці чудові відкриття, наукове співтовариство досі не знає точного походження та кількості води на нашій планеті. Поточні дебати підкреслюють складність еволюції Землі та її актуальність для розуміння інших небесних тіл.

Питання та відповіді:

З: Де виявлена ​​вода під час дослідження?

A: Вода міститься в мантії, шарі між земною корою та ядром.

З: Як зберігається вода?

A: Вода зберігається в кристалах у вигляді іонів, а не в рідкій формі.

З: Які наслідки це відкриття має для сейсмічної активності?

A: Вивільнення води з кристалів потенційно може викликати землетруси глибоко під поверхнею Землі.

З: Чи могли інші планети ховати воду у своїх мантіях?

В: Так, цілком можливо, що інші небесні тіла, включаючи позасонячні планети, також містять приховані океани в своїх мантіях.

З: Де я можу знайти більше інформації на цю тему?

A: Для отримання додаткової інформації ви можете прочитати оригінальну статтю на [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).