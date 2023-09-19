Південний полюс Місяця обрано місцем посадки для місії NASA Artemis III

Нове зображення зворотного боку Місяця показало регіон, який NASA обрала для посадки місії Artemis III. Ця місія є частиною амбітного плану НАСА повернути людей на поверхню Місяця вперше за понад 50 років. Обраним місцем посадки є південний полюс Місяця, який представляє великий науковий інтерес, оскільки вважається, що він містить водяний лід у постійно затінених кратерах.

NASA у співпраці з National Geographic випустили мозаїчне зображення кратера Шеклтон, розташованого на південному полюсі Місяця. Зображення було зроблено за допомогою інструменту NASA ShadowCam на космічному кораблі Korea Pathfinder Lunar Orbiter разом із додатковими зображеннями з Lunar Reconnaissance Orbiter. Кратер Шеклтон є одним із постійно затінених кратерів у регіоні, що робить його потенційною гарячою точкою водяного льоду.

Внутрішня частина кратера Шеклтон, оповита вічною темрявою, розкривається на мозаїчному зображенні. Кратер був знятий ShadowCam, інструментом NASA, призначеним для дослідження тіньових частин місячної поверхні. Навколишні території були зняті камерою Lunar Reconnaissance Orbiter. Зображення демонструє частини трьох із 13 потенційних регіонів посадки астронавтів Артеміди III.

Водяний лід є рідкісним ресурсом на Місяці, оскільки він зазвичай випаровується під дією сонячного світла. Однак постійно затінені кратери на південному полюсі Місяця створюють ідеальне середовище для збереження водяного льоду. Вчені NASA вважають, що водяний лід у цих кратерах можна використовувати для різних цілей, включаючи витратні матеріали для астронавтів, захист від радіації та ракетне паливо.

Місія Artemis III запланована на 2025 рік, а до цього NASA планує провести місію Artemis II з екіпажем навколо Місяця. NASA також відправить місяцехід VIPER для пошуку покладів льоду. Ці місії прокладуть шлях для майбутніх місій з екіпажем і використання ресурсів на поверхні Місяця.

Джерела: NASA, National Geographic