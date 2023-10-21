Надзвичайно дивний електромобіль тижня від Alibaba: мотоцикл із бампером для вільного вигулу, натхненний Troncycle

Надзвичайно дивний електромобіль Alibaba цього тижня показує дивну та нетрадиційну машину, яка, здається, не піддається розуму. Представляємо автомобільний мотоцикл для вільного вигулу, натхненний Troncycle. На відміну від традиційних карнавальних поїздок, цей електричний мотоцикл не потрібно прив’язувати до сталевої підлоги та стелі. Він живиться від бортової батареї, що дозволяє вільно пересуватися в будь-якому місці.

Хоча цей нетрадиційний транспортний засіб може не підходити для щоденних поїздок, він пропонує унікальні функції, які компенсують його брак швидкості та потужності. Оснащений «чотирма радарами» та «пластиком проти зіткнення», мотоцикл надає пріоритет безпеці. Незважаючи на малопотужний акумулятор 24 В і двигун потужністю 350 Вт, автомобіль компенсує це своїми високотехнологічними функціями.

Окрім функцій безпеки, мотоцикл виділяється барвистим світлодіодним світлом, що гарантує візуально привабливу поїздку. Хоча він може не розвивати високих швидкостей, його естетична привабливість компенсує його недостатню швидкість.

Важливо відзначити, що цей автомобіль, натхненний Troncycle, відрізняється від традиційного дизайну мотоцикла. Він має три або чотири менші колеса під шасі, що нагадує картинг у формі мотоцикла.

Дивно, але ця дитяча іграшка також включає сидіння на задньому сидінні, що дозволяє батькам відчувати хвилювання, поки їхні діти беруть контроль. Ця унікальна конфігурація забезпечує унікальні враження від катання як для дітей, так і для батьків.

Для тих, хто хоче побачити бампер-трон-цикл у дії, доступне відео, яке демонструє автомобіль, яким керує професіонал на закритій трасі.

Підсумовуючи, цей неймовірно дивний електромобіль тижня Alibaba висвітлює автомобільний мотоцикл із бампером для вільного виїзду з елементами дизайну, натхненними Troncycle. Незважаючи на свої скромні характеристики, мотоцикл пропонує інноваційні функції безпеки, яскраве світлодіодне світлове шоу та унікальну конфігурацію, яка дозволяє батькам їздити разом зі своїми дітьми.

Визначення:

– Автомобіль з бампером: невеликий автомобіль з електричним приводом, який використовується в парках розваг і на виставкових площах, розроблений із гумовим бампером для поглинання ударів при зіткненні.

– Troncycle: вигаданий мотоцикл, показаний у фільмі «Трон», відомий своїм футуристичним дизайном і яскравою естетикою.

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– Відео про бампер Troncycle: [Відео] (джерело не згадується в статті)

– Надзвичайно дивний електромобіль тижня Alibaba Джерело: [URL] (джерело не згадується в статті)