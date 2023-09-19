Біотехнологічна компанія Light Bio розробляє генно-інженерні сяючі петунії

Біотехнологічна компанія під назвою Light Bio отримала дозвіл Міністерства сільського господарства США продавати генетично модифіковані сяючі петунії в Сполучених Штатах. Ці петунії створюють неоново-зелене світіння вночі завдяки додаванню ДНК біолюмінесцентного гриба Neonothopanus nambi. Компанія планує розпочати відвантаження рослин на початку 2024 року.

Біолюмінесценція — це процес, за допомогою якого організми виробляють світло через реакцію між киснем і речовиною під назвою люциферин, якій сприяє фермент люцифераза. Хоча біолюмінесценція зустрічається приблизно у 1,500 видів, вона погано вивчена у більшості організмів, за винятком бактерій. У 2018 році вчені ідентифікували специфічні ферменти Neonothopanus nambi, які дозволяють йому випромінювати світло.

Інші спроби створити світяться рослини в минулому включали обприскування рослин хімічною речовиною, що міститься у світлячках, або генетично модифіковані рослини генами біолюмінесцентних бактерій. Однак ці методи мали обмеження, такі як потреба в спеціалізованому лікуванні або виробництві тьмяного світла.

Прорив Light Bio включає відкриття шляху біолюмінесценції грибів, який можна координувати з власною метаболічною системою рослини. Цей шлях включає молекулу під назвою кавова кислота, якої багато в рослинах, і чотири різні ферменти, які перетворюють її в люциферин. Отримані рослини світяться яскравіше, ніж попередні спроби, і випромінюють світло протягом усього свого життєвого циклу.

Хоча висловлювалися занепокоєння щодо потенційних екологічних ризиків генно-інженерних сяючих рослин, Light Bio вирішила ці занепокоєння, заявивши, що рослини переважно вирощуватимуться в контрольованих середовищах, таких як будинки, підприємства та ботанічні сади, де штучне освітлення вже перевищує світло. що виділяється рослинами.

Light Bio планує спочатку продавати петунії, що світяться, в Інтернеті в обмеженій кількості, а в майбутньому планує розширити продаж на розсадники та садівничі центри. Також компанія прагне розвивати більше видів декоративних рослин і робити їх ще яскравішими.

джерела:

– Стаття першоджерела.