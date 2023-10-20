Шепіт Пандо: Слухання тремтячого велетня

Стародавнє та величезне Пандо, одне дерево з 47,000 100 стеблами, що проростають із спільної кореневої системи понад 12,000 акрів у Юті, є одним із найбільших живих організмів на Землі. З історією, яка, можливо, охоплює 6,000 XNUMX років, ця колосальна тремтяча осика накопичила понад XNUMX XNUMX метричних тонн життя. Тепер, завдяки записам, випущеним цього року, ми маємо можливість послухати це чудове дерево так, як ніколи раніше не було можливо.

Саунд-художник Джефф Райс, запрошений Friends of Pando, помістив гідрофон у дупло біля основи гілки й дозволив йому дістатися до коренів дерева. На свій подив, він почув слабкий звук, який посилювався під час грози, вловлюючи моторошний низький гуркіт. Звук, як пояснює Райс, є результатом коливання мільйонів листя дерева, проходження крізь гілки та потрапляння в землю.

Використовуючи ці записи, Friends of Pando має намір за допомогою звуку відобразити складну мережу коренів під поверхнею. Ленс Одітт, засновник Friends of Pando, бачить у звуку потенціал не лише забезпечувати красиві та цікаві слухові враження, але й надавати безцінну інформацію про здоров’я Pando та навколишнього середовища. Ці звуки служать записом місцевого біорізноманіття, пропонуючи базову лінію, яку можна порівняти зі змінами навколишнього середовища.

Цей інноваційний підхід до розуміння Пандо може допомогти пролити світло на різні аспекти цієї стародавньої сутності. Завдяки зібраним даним можна провести додаткові дослідження руху води, зв’язку між масивами гілок, колоніями комах і глибиною коренів. Ці дослідження спрямовані на те, щоб дізнатися більше про екосистему навколо Пандо, яка все більше перебуває під загрозою через діяльність людини та зменшення кількості хижаків, які контролюють популяції травоїдних тварин.

Записи шепоту Пандо були представлені на 184-й зустрічі Акустичного товариства Америки, і вони служать свідченням того, наскільки важливо почути секрети цього тремтливого гіганта, перш ніж вони будуть втрачені.

Джерела: The Guardian, Friends of Pando