Нове джерело енергії: збирання електроенергії з молекулярного руху

By

Вчені виявили багатообіцяючий новий підхід до виробництва електроенергії шляхом використання руху молекул. У той час як технологія хвильової енергії вже довела, що є ефективним джерелом генерації електроенергії, тепер дослідники виявили, що навіть молекули в стані спокою мають притаманну енергію, яку можна використати.

У статті, опублікованій в APL Materials, дослідники випробували пристрій збору молекулярної енергії, який вловлює енергію природного руху молекул у рідині. Занурюючи наноматриці п’єзоелектричного матеріалу в рідину, дослідники змогли перетворити рух рідини на стабільний електричний струм. Цей прорив має потенціал для виробництва значної кількості енергії, враховуючи величезну кількість повітря та рідини на Землі.

У пристрої використовується оксид цинку, п’єзоелектричний матеріал, який генерує електричний потенціал під час руху. Дослідники порівняли рух ниток оксиду цинку з хвилюванням морських водоростей в океані. Перевага цього пристрою полягає в тому, що він не покладається на жодні зовнішні сили, що робить його революційним джерелом чистої енергії. Це відкриває можливість генерувати електричну енергію через молекулярний тепловий рух рідин, який принципово відрізняється від традиційного механічного руху.

Області застосування цієї технології величезні. Його можна використовувати для живлення нанотехнологій, таких як імплантовані медичні пристрої. Пристрій також можна розширити до повнорозмірних генераторів для виробництва енергії в кіловатному масштабі. Дослідники вже працюють над покращенням щільності енергії пристрою, тестуючи різні рідини, високоефективні п’єзоелектричні матеріали та нові архітектури пристроїв.

Це новаторське дослідження відкриває захоплюючий шлях для виробництва електроенергії, яка не залежить від звичайних зовнішніх джерел, таких як вітрова, гідроелектростанція або сонячна енергія. Здатність використовувати притаманну молекулам енергію відкриває нові можливості для екологічних і чистих енергетичних рішень у майбутньому.

джерела:

– Матеріали APL – https://www.aip.org/

– Венді Бітті, відділ зв’язків зі ЗМІ AIP – [захищено електронною поштою]

– Приналежність авторів: East Eight Energy Co. Ltd.; Нанкайський університет