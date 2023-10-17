Використання молекулярної сили: генерація електроенергії на нанорозмірі

Дослідники виявили багатообіцяючий метод генерації електроенергії шляхом використання природного руху молекул у рідині. Команда під керівництвом Юченга Луана розробила пристрій, який вловлює енергію, вироблену молекулярним рухом, і перетворює її на стабільний електричний струм. Цей прорив може забезпечити нове джерело чистої енергії, яка є широко доступною.

У пристрої використовується п’єзоелектричний матеріал, зокрема оксид цинку, який виявляє здатність генерувати електричний потенціал під час руху або деформації. Наноматриці цього матеріалу були занурені в рідину, дозволяючи руху рідини викликати хвилювання та згинання ниток оксиду цинку, що призводить до генерації електрики. Ця конструкція не потребує жодних зовнішніх сил, що робить її високоефективним і стійким енергетичним комбайном.

Можливості застосування цієї технології величезні. Його можна використовувати для живлення нанотехнологій, таких як імплантовані медичні пристрої, або його можна збільшити для створення кіловатних генераторів для широкомасштабного виробництва енергії. Крім того, здатність пристрою виробляти електроенергію за рахунок молекулярного теплового руху рідин відрізняє його від інших методів збору енергії, які покладаються на зовнішні джерела, такі як вітер або сонячна енергія.

Дослідницька група вже працює над покращенням щільності енергії пристрою, вивчаючи різні рідини, високоефективні п’єзоелектричні матеріали та альтернативні архітектури пристроїв. Їх мета — підвищити ефективність і масштабованість цієї інноваційної технології виробництва енергії.

Підсумовуючи, вивчивши властивий рух молекул у рідинах, дослідники розробили комбайн молекулярного теплового руху, який може генерувати електроенергію. Цей прорив пропонує багатообіцяючий шлях до чистішого та стійкішого майбутнього, де внутрішні джерела енергії можна буде використовувати для задоволення наших зростаючих потреб в енергії.

Джерело: Molecular heat motion harvester for electricity conversion, APL Materials (2023). DOI: 10.1063/5.0169055