Перша офіційна зоряна вечірка в заповіднику Темного неба Ханле подарує унікальний досвід астрономам-любителям

Індійський інститут астрофізики (IIA) у співпраці з Департаментом захисту дикої природи UT Ladakh організували першу офіційну зіркову вечірку для досвідчених астрономів-любителів. Подія відбулася в заповіднику Темне небо Ханле в східному Ладакху з 12 по 15 жовтня. Ханле, де розташована Індійська астрономічна обсерваторія, пропонує темне небо та суху погоду, що ідеально підходить для спостереження за небесними об’єктами.

Заповідник темного неба Ханле (HDSR) має одне з найтемніших неб в Індії та займає площу приблизно 22 км у радіусі. Заповідник був заснований UT Ladakh, щоб зберегти незаймане темне небо та контролювати техногенне світлове забруднення. Він не лише підтримує астрономічні дослідження, але й сприяє розвитку астротуризму та сприяє соціально-економічному розвитку місцевих сіл.

Близько 30 астрономів-аматорів відвідали зіркову вечірку, прихопивши свої телескопи та камери, щоб зафіксувати красу нічного неба без перешкод світлового забруднення. Аджай Талвар, відомий астрофотограф, підкреслив важливість темного неба для спостереження за тьмяними об’єктами та отримання детальних фотографій. Він підкреслив, що деякі астрономічні явища, такі як Помилковий світанок і Зодіакальне світло, можна спостерігати лише з Ханле через його темряву.

Одним із найяскравіших моментів зіркової вечірки стала можливість побачити та сфотографувати зодіакальне світло, яке є слабким сонячним світлом, розсіяним пилом у площині Сонячної системи. Учасники могли спостерігати це явище дві ночі поспіль.

Подія привабила учасників з різних місць Індії, включаючи Бангалор, Ченнаї, Делі, Манді, Ахмедабад, Лакшадвіп і Мумбаї. Судхаш Натараджан з Бангалорського астрономічного товариства згадав, як небо Ханле в Бортлі-1, визначене як найтемніший рівень, дозволило йому спостерігати незрозумілі тьмяні галактики. Він висловив свій ентузіазм щодо повернення до Ханле щороку.

Окрім зіркової вечірки, IIA за фінансування UT Ladakh надала 24 невеликі телескопи вибраним жителям заповідника та підготувала їх як послів астрономії. Ця ініціатива спрямована на залучення та навчання місцевої громади астрономії та подальше підвищення астротуристичного потенціалу Ханле.

Директор IIA, професор Аннапурні Субраманіам, висловила своє задоволення тим, що ділиться унікальним небом HDSR з ентузіастами астрономії, і високо оцінила навчання місцевих громад як послів астрономії для туристів.

Загалом, перша офіційна зоряна вечірка в заповіднику Темного неба Ханле дала можливість астрономам-любителям побачити незаймане темне небо та детально сфотографувати небесні об’єкти. Успіх заходу підкреслив потенціал Ханле як популярного місця для любителів астрономії в Індії та за її межами.

Визначення:

– Індійський інститут астрофізики (IIA): організація, яка проводить дослідження в різних областях астрофізики та астрономії в Індії.

– Департамент охорони дикої природи, UT Ладакх: Департамент, відповідальний за охорону та збереження дикої природи на союзній території Ладакх.

– Заповідник темного неба Ханле (HDSR): територія радіусом приблизно 22 км навколо Ханле, яка була визначена заповідником темного неба для контролю світлового забруднення та збереження темного неба для астрономічних досліджень і астротуризму.

– Помилковий світанок: явище, яке спостерігається перед світанком, коли небо здається освітленим, навіть якщо сонце ще не зійшло.

– Зодіакальне світло: слабке сонячне світло, розсіяне пилом у площині Сонячної системи, видиме на темному небі перед світанком або після заходу сонця.

– Шкала Bortle: Числова шкала, яка вимірює темряву нічного неба, де Bortle-1 є найтемнішим рівнем.

– Амбасадори астрономії: жителі села в заповіднику Темне небо Ханле, які пройшли навчання, щоб навчати та направляти туристів у діяльності, пов’язаній з астрономією.

Джерела: Індійський інститут астрофізики (IIA), Департамент охорони дикої природи, UT Ladakh.