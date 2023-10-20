Астрофотографи збираються в Ханле, щоб спостерігати зодіакальне світло

Астрономи-любителі з різних куточків Індії нещодавно зібралися в Ханле, селі в регіоні Ладакх, щоб побачити та зафіксувати невловиме явище, відоме як зодіакальне світло. Відзначений нагородами астрофотограф Аджай Талвар, який приїздив до Ханле багато років, висловив важливість темного неба для детального спостереження за слабкими об’єктами. За словами Талвара, деякі астрономічні події, такі як Помилковий світанок або Зодіакальне світло, можна спостерігати лише з Ханле через його виняткову темряву.

Зодіакальне світло — це слабке світіння сонячного світла, розсіяне частинками пилу в площині Сонячної системи. Це явище надзвичайно слабке, і спостерігати його можна лише з найтемніших місць, безпосередньо перед світанком. Учасникам Star Party у Ханле пощастило дві ночі поспіль спостерігати та фотографувати це ефемерне світло.

Подія привернула різноманітну групу учасників, включаючи місцевих жителів, туристів і любителів астрономії з таких міст, як Бенгалуру, Ченнаї, Делі, Манді, Ахмедабад, Лакшадвіп і Мумбаї. Судхаш Натараджан, член Бангалорського астрономічного товариства, поділився своїм захопленням від спостереження за незрозумілими галактиками на глибоководному космічному курорті Ханле (HDSR), який пропонує виключно темне небо Bortle-1 для спостереження за зірками.

Дорджей Ангчук, інший учасник, підкреслив, що Ханле є притулком для астрономів-любителів. Він розповів про плани заснувати HDSR Star Party як щорічну подію, сподіваючись зробити її дуже бажаною зустріччю для любителів астрономії як в Індії, так і за кордоном. Крім того, Ханле рекламується як місце для астротуризму, що спонукає більше відвідувачів досліджувати чудеса нічного неба в цьому віддаленому регіоні.

Загалом, зібрання пристрасних астрофотографів і астрономів у Ханле надало унікальну можливість побачити ефірну красу зодіакального світла та оцінити виняткову темряву, яка робить такі спостереження можливими.

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– Різні визначення термінів, використаних у статті, були надані професійними астрономами та астрофотографами, які беруть участь у Hanle Star Party.