Стародавні дерев’яні колоди розкривають передові навички ранніх людей

Археологи виявили в Замбії стародавні дерев’яні колоди, які кидають сумнів попереднім припущенням про здібності ранніх людей. Висновки, опубліковані в журналі Nature, свідчать про те, що люди кам’яного віку будували споруди майже півмільйона років тому, що свідчить про рівень інтелекту та уяви, про який раніше не було відомо.

Дослідницький проект Ліверпульського університету «Глибоке коріння людства» розкопав і проаналізував стародавню деревину. Професор Ларрі Бархем, керівник проекту, висловив, що це відкриття змінило його розуміння ранніх предків людини. Він вважає, що ці стародавні люди використовували свої навички та творчі здібності, щоб створити щось нове та велике з дерева.

Дослідники також знайшли стародавні дерев’яні знаряддя праці, включно з копальними палицями, але найбільш захоплюючим відкриттям стали два шматки дерева, які з’єднані під прямим кутом. Кам'яні знаряддя використовувалися для вирізання виїмок у колодах, що дозволяло їх структурно з'єднувати. Проаналізувавши шари землі, в яких була похована деревина, команда встановила, що їй приблизно 476,000 XNUMX років.

Попередні докази використання деревини людиною обмежувалися розведенням вогню та виготовленням простих інструментів. Це відкриття ставить під сумнів уявлення про те, що ранні люди вели суто кочовий спосіб життя, і показує, що вони були здатні до більш складної конструкції.

Призначення цих дерев’яних конструкцій залишається нез’ясованим. Розмір колод свідчить про те, що з них будували щось суттєве, можливо, платформу для притулку чи споруду біля річки для риболовлі. Однак без більш повних доказів важко визначити точну природу цих споруд або види стародавніх людей, які їх побудували.

Дерев'яні артефакти були перевезені до Великобританії для аналізу та збереження. Після завершення їх буде повернуто до Замбії для демонстрації. Є надія, що ці відкриття збагатять колекції та проллють світло на традиції деревообробки в Замбії та давню взаємодію людини з навколишнім середовищем.

Джерело: BBC News