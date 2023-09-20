Найдавніше відоме використання деревини в будівництві виявлено в Замбії

Археологи виявили найдавніше відоме використання деревини в будівництві в заплаві на вершині водоспаду на півночі Замбії. Будова, датована 476,000 XNUMX років тому, значно передує наступній відомій появі деревини в будівництві. Дерев’яна виїмка, навмисно зроблена за допомогою технік шкрябання та приклеювання, з’єднувала дві частини та була знайдена поряд із численними дерев’яними знаряддями в залитому водою басейні озера. Отримані дані заперечують уявлення про те, що лише Homo sapiens були здатні змінювати ландшафт.

Збереження деревини є рідкісним явищем через гниття, що ускладнює визначення походження деревообробки. Однак дерев’яні списи збереглися в болотистих умовах в Англії та Німеччині, і вони датуються сотнями тисяч років. Шматок дерева 780,000 XNUMX років тому, знайдений в Ізраїлі, вважається найдавнішим відомим дерев’яним інструментом. Хоча доказів обробки дерева в ранній доісторії мало, відкриття в Каламбо містить значні кількості оброблених дерев’яних виробів, що свідчить про широкий спектр потенційних застосувань, окрім зброї.

Призначення споруди залишається невідомим, але дослідники припускають, що вона могла служити платформою або доріжкою на березі озера. В африканському чи євразійському палеоліті не було знайдено жодного іншого конструктивного використання деревини, за винятком іншої рубаної колоди, раніше виявленої на тому ж місці 70 років тому.

Це новаторське відкриття доповнює захоплюючу археологічну історію Замбії. Раніше в Кабве був виявлений череп гомініну, відомого як людина Кабве, Homo heidelbergensis. Людина Кабве, яка датується приблизно 300,000 XNUMX років тому, зруйнувала лінійну теорію еволюції людини та виявила існування кількох паралельних людських ліній. Хоча череп не може бути безпосередньо пов’язаний з дерев’яною конструкцією, він залишається сильним кандидатом.

Особа творців споруди та велика кількість інструментів залишається невизначеною, оскільки в той час Африка була населена різними видами гомінідів. Однак регіон Каламбо був центром активності численних варіантів гомінінів, включаючи Homo heidelbergensis і, можливо, Homo naledi. Потрібні подальші дослідження, щоб розкрити таємниці найдавнішого відомого використання деревини в будівництві в Замбії.

джерела:

– Бархем та ін., Природа (2023)

– Haaretz