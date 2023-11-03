Боротьба з глистами в яблуках: нехімічні розчини

Черви захоплюють ваш урожай яблук? Не бійся! Існують нехімічні рішення, які можуть допомогти вам контролювати цю проблему та забезпечити рясний урожай смачних яблук без червів.

Винуватцем цих глистів є яблуневий опариш, який відкладає яйця в квіти яблуні. З цих яєць вилуплюються личинки, які проходять через яблука, роблячи їх менш апетитними. Хоча технічно все ще їстівні, ці заражені яблука не дуже привабливі візуально.

Отже, що ви можете зробити для боротьби з цим шкідником, не завдаючи шкоди бджолам і не вдаючись до хімічних спреїв? Чистота є ключовою. Своєчасно прибираючи з землі опале яблуко і правильно його утилізуючи, можна зменшити кількість зимуючих лялечок і перервати життєвий цикл опариша.

Ось кілька порад, щоб підвищити ефективність цього методу:

Збирайте опале яблуко, як тільки воно впаде, і мішайте його разом зі звичайним сміттям. Заохочуйте сусідів, у яких є яблуні, робити те саме. Покладіть брезент під дерево, коли яблука падають, щоб опариші не зарилися в ґрунт і полегшили збір яблук.

Крім того, ви можете відловити дорослих мух у пастки, щоб зменшити їх популяцію. Липкі феромонні пастки, доступні в садових центрах, добре підходять для цієї мети. Повісьте пастки в середині травня, коли почнуть з’являтися мухи, і перевіряйте їх два-три рази на тиждень.

Пам’ятайте, що важливо координувати ці зусилля з вашими сусідами, якщо вони також мають яблуні, щоб максимізувати ефективність.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

З: Як дізнатися, чи мої яблука заражені черв’яками?

A: Шукайте сліди черв'яків або тунелі в м'якоті яблука. Якщо ви бачите ці ознаки, швидше за все, у вас глисти.

Питання: Чи можна їсти яблука з черв'яками?

A: Хоча технічно все ще їстівні, зовнішній вигляд заражених яблук може бути неапетитним. Найкраще видалити та утилізувати їх належним чином.

Питання: Чи існують якісь екологічно чисті спреї для боротьби з яблучною личинкою?

A: На жаль, на даний момент немає ефективних екологічно чистих спреїв для боротьби з яблучною личинкою. Нехімічні методи, такі як чистота та відлов, є найкращими варіантами.

Питання: чи зашкодить бджолам захоплення мух?

В: Ні, відлов мух за допомогою липких феромонних пасток не зашкодить бджолам чи іншим корисним комахам. Пастки спрямовані спеціально на яблучних личинок.

Застосовуючи ці нехімічні рішення та зберігаючи пильність, ви зможете успішно контролювати черв’яків на ваших яблунях і насолоджуватися рясним урожаєм смачних, чистих яблук!