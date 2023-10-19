Майбутнє їжі в космосі: вирощування рослин для довготривалих місій

Оскільки NASA готується до місій на Місяць і Марс, одним із найважливіших завдань є забезпечення стабільного джерела їжі для членів екіпажу під час їхнього тривалого перебування в космосі. Зараз астронавти переважно покладаються на розфасовану їжу, яка має обмеження щодо якості та поживності з часом. Щоб вирішити цю проблему, дослідники вивчають можливість вирощувати їжу в космосі, мінімізуючи потребу в частому поповненні запасів і забезпечуючи постачання свіжої та поживної їжі для довготривалих місій.

У 2015 році NASA ініціювало проект «Зростання за межі Землі» у співпраці з ботанічним садом Фейрчайлда. Цей проект включає сотні класів середніх і старших шкіл із природничих наук у Сполучених Штатах, які вирощують різноманітне насіння в середовищі існування, схожому на те, що на Міжнародній космічній станції ( МКС). Насіння, яке процвітає в цих класах, потім переноситься в камеру Космічного центру Кеннеді NASA для подальшого тестування. Згодом відібране насіння відправляють на МКС для оцінки їхнього росту в умовах мікрогравітації.

NASA також розробило спеціалізовані системи для підтримки росту рослин у космосі. Система виробництва овочів (Vegetable Production System — Veggie) — це малопотужна камера, здатна вмістити шість рослин. Члени бригади вручну доглядають за рослинами, поливаючи їх вручну. Інша система, Passive Orbital Nutrient Delivery System (Veggie PONDS), автоматизує підживлення та полив рослин. Advanced Plant Habitat — це повністю автоматизований пристрій, призначений для вивчення росту рослин з мінімальною участю екіпажу.

Умови освітлення та поживних речовин є критичними для успішного росту рослин у космосі. Серія експериментів, відомих як Veg-04A, Veg-04B і Veg-05, досліджувала ріст гірчиці Мізуна, листової зеленої культури, за різних умов освітлення. Урожайність, поживний склад і мікробний рівень рослин, вирощених у космосі, порівнювали з рослинами, вирощеними на Землі. Члени екіпажу також оцінювали смак, текстуру та інші характеристики продукції. Інший експеримент, Plant Habitat-04, зосереджувався на взаємодії рослин і мікробів і оцінював смак і текстуру перцю чилі.

Початкові експерименти показали, що мікрогравітація може впливати на розвиток рослин, але не шкодить загальному здоров’ю рослин. Наприклад, рослини пшениці виросли на 10% вище в умовах мікрогравітації порівняно зі своїми аналогами на Землі. Дослідження Seedling Growth показали, що розсада може адаптуватися до мікрогравітації, змінюючи експресію генів, пов’язану зі стресовими факторами, викликаними космосом. Розпізнавання сили тяжіння в рослинах було досліджено за допомогою дослідження Plant Gravity Sensing, проведеного Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA). Це дослідження виміряло вплив мікрогравітації на рівень кальцію, надаючи розуміння розробки ефективних методів вирощування рослин у космосі.

Адекватна доставка води є серйозною проблемою в умовах мікрогравітації. Дослідження Plant Water Management продемонструвало гідропонний метод забезпечення коріння рослин водою та повітрям. Дослідження XROOTS експериментувало з гідропонними та аеропонними методами (повітряними) як альтернативою традиційному ґрунтовому вирощуванню. Ці методи мають потенціал для створення великомасштабного виробництва сільськогосподарських культур для майбутнього дослідження космосу.

Крім того, дослідження VEG-03 включали вирощування різних овочів, у тому числі Extra Dwarf Pak Choi, гірчиці Amara та салату Red Romaine. Під час експерименту астронавт НАСА Майк Хопкінс провів першу в історії пересадку рослин у космосі, перемістивши здорові паростки з однієї рослинної подушки на ті, що борються, у вегетаріанці. Ця успішна трансплантація відкриває нові можливості для посилення росту рослин в умовах мікрогравітації та розширення асортименту культур, які можна вирощувати в космосі.

Оскільки NASA продовжує свої дослідження та експерименти, стає очевидним, що вирощування рослин у космосі є перспективним рішенням для довготривалих місій. Знання, отримані в результаті цих зусиль, допоможуть сформувати майбутні технології та методи сталого виробництва їжі в космосі, підтримуючи амбітні цілі агентства щодо дослідження людиною меж Землі.

джерела:

– NASA.gov (https://www.nasa.gov/)