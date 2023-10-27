Нові експерименти відправляються на космічну станцію для розвитку науки та комунікацій

Наступного місяця SpaceX запустить нову вантажну місію до Міжнародної космічної станції (МКС) із різноманітними науковими експериментами. Ці експерименти досліджуватимуть різні теми та сприятимуть розвитку наукових досліджень і комунікації в космосі. Запуск запланований на 5 листопада, і ви можете переглянути репортаж на Space.com або NASA Television.

Один із ключових експериментів називається ILLUMA-T, це експеримент із лазерним зв’язком, спрямований на покращення зв’язку між МКС та підтримку майбутніх місій у глибокому космосі. Цей експеримент дозволить швидше передавати дані за допомогою інфрачервоного світла для передачі відео та зображень. NASA інвестує в цю технологію, щоб підвищити віддачу науки від далеких місій на Місяць і Марс.

«Майбутні місії мають потенційно надзвичайно великі потреби в даних, тому ми повинні думати про те, як ми збираємося задовольнити ці потреби», — сказав Джейсон Мітчелл, директор із передових комунікаційних і навігаційних технологій програми космічного зв’язку та навігації NASA.

Окрім експерименту ILLUMA-T, на космічну станцію відправляють ще кілька захоплюючих досліджень. Експеримент НАСА з атмосферних хвиль (AWE) використовуватиме інфрачервоне зображення для вимірювання атмосферних гравітаційних хвиль, які відіграють важливу роль у визначенні клімату Землі. Дослідження Aquamembrane-3, проведене Європейським космічним агентством (ESA), має на меті оцінити використання нових мембран для відновлення води на космічній станції. Інший експеримент, Gaucho Lung, спонсорований Національною лабораторією ISS, вивчатиме, як слиз дихальної системи впливає на доставку ліків. Нарешті, експеримент Rodent Research-20 вивчатиме вплив мікрогравітації на репродуктивне здоров’я самок мишей.

Ці експерименти підкреслюють прагнення NASA до просування наукового розуміння та розширення меж комунікаційних технологій у космосі. З кожною місією NASA та його партнери прагнуть покращити наукові можливості МКС і закласти основу для майбутніх комерційних і дослідницьких програм.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

Яка мета експерименту ILLUMA-T?

Експеримент ILLUMA-T має на меті покращити зв’язок МКС і забезпечити швидшу передачу даних за допомогою інфрачервоного випромінювання.

Що таке атмосферні гравітаційні хвилі?

Атмосферні гравітаційні хвилі — це збурення в атмосфері Землі, які можна виміряти, щоб зрозуміти кліматичні характеристики та рух.

Що таке дослідження Aquamembrane-3?

Розслідування Aquamembrane-3 оцінює використання нової мембрани для відновлення води під назвою Aquaporin Inside Membrane як потенційної заміни нинішнім мультифільтраційним шарам на космічній станції.

Що вивчає експеримент Gaucho Lung?

Експеримент Gaucho Lung досліджує, як слиз у дихальній системі впливає на доставку ліків, що містяться в невеликій кількості введеної рідини, відомої як рідинна пробка.

Яка мета експерименту Rodent Research-20?

Експеримент Rodent Research-20 має на меті зрозуміти вплив мікрогравітації на репродуктивне здоров’я шляхом вивчення функції яєчників у самок мишей під час і після космічного польоту.