Крижаний щит Гренландії може бути більш стійким до глобального потепління, ніж вважалося раніше

Нове дослідження, опубліковане нещодавно, показує, що крижаний покрив Гренландії може бути більш стійким до глобального потепління, ніж вважалося раніше. Дослідники виявили, що крижаний покрив повільно реагує на потепління, спричинене людиною, а це означає, що скорочення викидів парникових газів протягом наступних кількох століть може запобігти його таненню.

Дослідження, проведене дослідниками з Потсдамського інституту дослідження впливу клімату та Арктичного університету Норвегії, використовувало комп’ютерні моделі для моделювання потенційного впливу різних температурних сценаріїв на льодовий покрив. Вони дійшли висновку, що навіть якщо критичні температурні пороги будуть тимчасово перевищені, все одно можна буде запобігти переломній точці, яка призведе до значного підвищення рівня моря протягом сотень тисяч років.

Однак дослідники наголошують, що це не означає, що слід послабити зусилля щодо боротьби зі зміною клімату. Вони заявляють, що скорочення викидів парникових газів і вирішення проблем глобального потепління залишаються критично важливими та невідкладними. Дослідження підкреслює важливість стабілізації глобальних температур не більше ніж на 1.5 градуса за Цельсієм вище доіндустріального рівня, щоб запобігти подальшому таненню крижаного покриву.

Крижаний щит Гренландії покриває близько 80% найбільшого острова світу і наразі сприяє підвищенню рівня моря. Якщо він повністю розтане, глобальний рівень моря підніметься приблизно на 24 фути, що призведе до руйнівних наслідків для прибережних міст у всьому світі.

Це дослідження дає надію на те, що якщо вжити негайних заходів для зменшення викидів парникових газів, можна уникнути найгіршого сценарію розпаду крижаного покриву та різкого підвищення рівня моря. Однак терміни скорочення викидів є вирішальними, оскільки затримка більше ніж на кілька століть може призвести до значного підвищення рівня моря.

На завершення, хоча дослідження припускає, що крижаний покрив Гренландії може бути більш стійким до глобального потепління, воно підкреслює необхідність термінових дій для вирішення проблеми зміни клімату та мінімізації ризиків, пов’язаних із таненням крижаних покривів.

джерела:

– Співавтор дослідження Ніклас Боерс з Потсдамського інституту дослідження впливу клімату в Німеччині

– Нільс Бохов, провідний автор дослідження та науковий співробітник Арктичного університету Норвегії

– Національний центр даних про сніг і лід

– Журнал Nature

– Брін Хаббард, професор гляціології в Університеті Аберіствіт в Уельсі

- Розмова