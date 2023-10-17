Сумнів до Ейнштейна та Ейлера: перевірка законів тяжіння у Всесвіті

У 1915 році Альберт Ейнштейн представив свою теорію загальної відносності, яка змінила наше розуміння Всесвіту. Замість того, щоб розглядати простір і час як фіксовані сутності, Ейнштейн припустив, що вони динамічні та переплетені з матерією та світлом. Його рівняння пояснювали, як матерія викривляє та деформує простір-час, впливаючи на рух зірок, галактик і світла.

Але чи можемо ми бути впевнені, що рівняння Ейнштейна завжди справедливі? Чи є ситуації, коли вони можуть бути порушені, або коли рівняння, запропоновані математиком 18-го століття Леонгардом Ейлером, можуть потребувати модифікації? Це питання, яке досліджують вчені, особливо враховуючи таємниці, які все ще існують у нашому Всесвіті.

Однією з цих загадок є темна матерія, тип матерії, який неможливо виявити за допомогою сучасних телескопів. У 1930-х роках Фріц Цвікі зауважив, що матерії у Всесвіті в п’ять разів більше, ніж ми можемо виявити. Він назвав цю невидиму матерію «темною матерією». Вченим не вдалося ідентифікувати частинки темної матерії або зрозуміти їх поведінку. Чи може темна матерія піддаватися іншим силам, ніж звичайна матерія, що ставить під сумнів рівняння Ейлера?

Іншою загадкою є спостереження про те, що розширення Всесвіту прискорюється, всупереч тому, що передбачає теорія Ейнштейна. Вчені все ще намагаються зрозуміти причину такої поведінки. Чи існує інша «темна» субстанція з відштовхуючою силою тяжіння? Або теорія гравітації Ейнштейна незастосовна в дуже великих масштабах? Ці таємниці є мотивацією для перевірки законів, запропонованих Ейнштейном і Ейлером.

Дослідники вивчають поведінку сили тяжіння на величезних відстанях у Всесвіті. Вони виявили ознаку модифікованої гравітації, яка називається «гравітаційним ковзанням». Відповідно до загальної теорії відносності, світло і матерія повинні відчувати однакове згинання під час подорожі через викривлений простір-час. Порівнюючи те, як галактики потрапляють у гравітаційні ями, і те, як світло від цих галактик відхиляється, вчені можуть визначити, чи є гравітаційне ковзання.

Однак, якщо виявлено гравітаційне ковзання, складно визначити, чи це пов’язано з модифікацією законів Ейнштейна чи модифікацією рівняння Ейлера. Щоб відрізнити їх, вченим потрібно виміряти ефект, відомий як «гравітаційне червоне зміщення», який можна зробити за допомогою таких телескопів, як Dark Energy Spectroscopic Instrument і Square Kilometer Array.

У недавньому дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, вчені дійшли висновку, що лише вимірювання гравітаційного ковзання не може визначити, чи є модифікація законів Ейнштейна чи рівняння Ейлера. Однак, вимірявши гравітаційне червоне зміщення, можна було б зробити це розрізнення. Проблема полягає в тому, що телескопи можуть вимірювати лише колективний рух галактик, які містять як звичайну, так і темну матерію. Розрізнити вплив темної матерії та модифікованої гравітації стає важко в цьому сценарії.

Гравітаційне червоне зміщення, на яке впливає виключно викривлення часу, забезпечує спосіб прямого дослідження гравітаційного потенціалу. Коли світло виходить за межі гравітаційного потенціалу, його колір змінюється в бік червоного, що вказує на гравітаційне червоне зміщення. Цей ефект відрізняється від гравітаційного лінзування, яке спричинене як просторовими, так і часовими спотвореннями.

Підсумовуючи, дослідження справедливості рівнянь Ейнштейна та Ейлера є надзвичайно важливою спробою зрозуміти таємниці нашого Всесвіту. Хоча вимірювання гравітаційного ковзання може не дати остаточної відповіді, вимірювання гравітаційного червоного зміщення може допомогти розрізнити модифікації гравітації Ейнштейна та рівняння Ейлера. Подальший розвиток телескопів і методів спостереження дозволить вченим розгадати справжню природу гравітації та Всесвіту.

джерела:

– Ейнштейн і Ейлер: перевірка законів тяжіння у Всесвіті, Руслан Батюк, Adobe stock, [джерело URL]

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