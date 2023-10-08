Викрадання ДНК травами веде до еволюційних переваг, результати дослідження

Недавнє дослідження, проведене Університетом Шеффілда, показало, що трави мають здатність викрадати ДНК з навколишніх рослин, що призводить до природних генетичних мутацій, які забезпечують їм еволюційні переваги. Цей процес схожий на те, як у лабораторіях створюють генетично модифіковані культури.

Це перше дослідження, яке продемонструвало, як часто в травах відбувається латеральний перенос генів, тобто впровадження ДНК одного виду в геном іншого. Викрадені генетичні секрети дають цим травам здатність рости більшими, сильнішими та швидше адаптуватися до нових умов.

Розуміння швидкості латерального переносу генів має вирішальне значення для оцінки його потенційного впливу на розвиток рослини та її здатність адаптуватися до середовища. Оскільки трави займають 30% земної поверхні та відповідають за виробництво більшості продуктів харчування у світі, вони є найбільш екологічно та комерційно значущою категорією рослин.

Щоб дослідити це явище, команда Шеффілда секвенувала геноми тропічного виду трави та підрахувала кількість генів, доданих на різних етапах його еволюції. Вважається, що перенесення, яке відбувається в диких травах, відбувається подібно до створення генетично модифікованих культур. Це відкриття може вплинути на сприйняття та використання генетично модифікованих культур, а також на майбутні зусилля щодо підвищення врожайності культур і створення більш стійких рослин.

Доктор Люк Даннінг, старший автор дослідження, пояснив, що існують різні способи створення генетично модифікованих культур, деякі з яких вимагають участі людини, а інші – ні. Перенесення, що спостерігається в дикорослих травах, може відбуватися спонтанно через стратегії низького втручання. Дослідники мають намір перевірити цю гіпотезу.

Краще розуміючи, як відбувається латеральна передача генів у дикій природі, можна покращити успіх цього процесу та розглядати спірні генетичні модифікації як більш природний процес. Команда планує перевірити свою теорію, моделюючи відомі випадки латерального переносу генів, щоб визначити його роль у варіаціях між сортами сільськогосподарських культур.

Загалом це дослідження проливає світло на захоплюючу здатність трав красти ДНК і отримувати генетичні переваги, що має значні наслідки для біології рослин і сільського господарства.

джерела:

– Шеффілдський університет

– NatureWorldNews.com