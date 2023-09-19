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Поведінкова гнучкість сприяє швидкому розширенню ареалу великохвостого гракла

ByМамфо Брешіа

Вересень 19, 2023
Поведінкова гнучкість сприяє швидкому розширенню ареалу великохвостого гракла

Дослідники з Інституту еволюційної антропології Макса Планка, Університету Каліфорнії в Санта-Барбарі та Університету Рочестера виявили, що великохвостий гракл, вид птахів, який швидко розширює свою популяцію по Північній Америці, завдячує своїм успіхом своїм поведінка. Дослідники виявили, що великохвостий гракл розширив своє середовище проживання та пристосувався до життя в більш міських, посушливих середовищах, на відміну від свого найближчого родича, човнохвостого гракла.

Дослідження, засноване на наукових спостереженнях громадян за появою птахів між 1979 і 2019 роками, показало, що великохвостий гракл не просто переселився в нові середовища існування, які відповідали їхнім попереднім вимогам, але активно розширював свій ареал, змінюючи свої уподобання щодо середовища існування. Навпаки, човнохвостий гракл лише трохи змістив свій ареал на північ у відповідь на зміну клімату.

Дослідники також досліджували роль поведінки в здатності великохвостих граклев адаптуватися до нових місць існування. Вони виявили, що популяція на межі ареалу виявила більшу гнучкість і наполегливість порівняно з популяцією поза межами. Дослідники припускають, що наполегливість дозволяє людям знаходити рішення для викликів у нових середовищах, тоді як мінливість гнучкості в популяції збільшує шанси на успішне розширення.

Отримані дані підкреслюють важливість гнучкості та наполегливості у сприянні швидкому розширенню ареалу та припускають, що розуміння того, як такі види, як великохвостий гракл, адаптуються до нових середовищ, може дати розуміння того, як допомогти видам, що зменшуються, справлятися зі змінами навколишнього середовища.

Джерело: Peer Community Journal (DOI: 10.24072/pcjournal.320)

By Мамфо Брешіа

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