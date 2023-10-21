Глобальне потепління може збільшити поширення хижаків коралових рифів

Глобальне потепління не тільки сприяє відбілюванню коралів, але й потенційно може збільшити популяцію морських зірок із терновим вінцем, які є відомими хижаками коралових рифів. Ці морські зірки у дорослому віці є справжніми хижаками, які пожирають коралові рифи. Однак, будучи молодими, вони діють як травоїдні тварини і чекають, поки живі корали відновляться, перш ніж стати кораловими хижаками.

Вчені з Сіднейського університету провели експерименти, щоб перевірити стійкість молоді морської зірки терновий до теплового стресу. Експерименти мали на меті імітувати умови морської спеки, які призводять до відбілювання коралів і їх загибелі. Морські зірки піддавалися сценаріям спеки з температурою від 28°C до 30°C, і вони показали значно більшу толерантність до умов спеки порівняно з коралами.

Дослідження, опубліковане в журналі Global Change Biology, показало, що молоді морські зірки з терновим вінцем здатні витримувати високі температури до 20 днів. Цей опір майже втричі перевищує інтенсивність тепла, яка спричиняє відбілювання коралів. Отримані дані свідчать про те, що потепління води дійсно може принести користь цим морським зіркам. Велика кількість коралових уламків, що є результатом відбілювання та смертності коралів, дозволяє з часом збільшувати їх кількість.

Потепління океану є прямою загрозою для виживання коралів, оскільки різні види коралів зникають у таких регіонах, як Середземне море та Великий Бар’єрний риф в Австралії, який зазнає сильного знебарвлення. Згідно зі звітом австралійського уряду, 91% коралів Великого Бар’єрного рифу було пошкоджено відбілюванням після тривалої літньої спеки.

Підсумовуючи, глобальне потепління становить значну загрозу для коралових рифів не лише через відбілювання, але й потенційно сприяючи поширенню морських зірок із терновим вінцем. Розуміння впливу зміни клімату на морські екосистеми має вирішальне значення для зусиль щодо збереження.

джерела:

– Сіднейський університет

– Біологічний журнал глобальних змін