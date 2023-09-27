Виготовлення остаточного дзеркала для гігантського телескопа Магеллана

Минулого тижня було досягнуто важливої ​​віхи в процесі виробництва гігантського Магелланового телескопа. Дзеркальна лабораторія Річарда Ф. Керіса в Університеті Арізони ініціювала виготовлення сьомого й останнього дзеркала для телескопа. Це величезне дзеркало вагою 20 тонн і шириною 27.6 футів відіграватиме важливу роль у здатності телескопа вловлювати світло від далеких небесних об’єктів.

Щоб виготовити дзеркало, піч нагріла басейн оптичного скла до пекучої температури 2,130 градусів за Фаренгейтом. Цей початковий крок є вирішальним для створення дзеркала найвищої якості. Після процесу нагрівання дзеркало остигає чотири місяці. Потім техніки розпочнуть ретельний процес шліфування та полірування, гарантуючи, що поверхня дзеркала досягне надзвичайної точності з точністю до однієї тисячної ширини людської волосини.

Весь виробничий процес, від випічки до завершення, розрахований на чотири роки. Після завершення дзеркальний сегмент буде транспортовано в гори на півночі Чилі, де він приєднається до інших шести дзеркальних сегментів Гігантського Магелланового телескопа. В даний час одне з шести існуючих дзеркал використовується для тестування прототипу опорної конструкції телескопа.

Після завершення будівництва гігантського Магелланового телескопа астрономи отримають у своєму розпорядженні потужний інструмент. Його поєднання потужності збору світла, ефективності та роздільної здатності зображення дозволить зробити новаторські відкриття в різних галузях астрономії. Ребекка Бернштейн, головний науковий співробітник телескопа, висловлює своє хвилювання щодо майбутніх можливостей телескопа. Вона заявляє, що це надасть унікальні можливості для вивчення планет із високою просторовою та спектральною роздільною здатністю, сприяючи дослідженню їх складу, наявності рідкої води та потенціалу життя.

Загалом, завершення останнього дзеркала для гігантського Магелланового телескопа знаменує значний крок вперед в астрономічних дослідженнях. Його конструкція та можливості мають багатообіцяючі перспективи для розгадки таємниць Всесвіту.

Визначення:

– Оптичне скло: скло, спеціально розроблене для використання в лінзах, призмах та інших оптичних компонентах.

– Точність: якість бути точним, точним і обережним у виконанні чи виконанні.

– Здатність збору світла: здатність телескопа збирати та концентрувати світло від віддалених небесних об’єктів.

джерела:

– Дзеркальна лабораторія Річарда Ф. Каріса Університету Арізони

– Ребекка Бернштейн, головний науковий співробітник Гігантського Магелланового телескопа