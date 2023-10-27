Моторошний сезон приносить космічне шоу: часткове місячне затемнення Кривавого Місяця

У жовтні готуйтеся стати свідками небесного видовища, коли Сонце, Місяць і Земля ідеально вирівнюються, даруючи нам зачаровуюче часткове місячне затемнення Кривавого Місяця. Під час цього моторошного явища Земля ніби відкушує космічний шматок Місяця, нагадуючи вампіра, який ласує своєю здобиччю.

Місячні затемнення відбуваються, коли орбіти Землі та Місяця синхронізуються, розташовуючи Землю безпосередньо між Сонцем і Місяцем. У результаті Земля заважає сонячному світлу, відкидаючи свою тінь на місячну поверхню. На відміну від повного місячного затемнення, коли тінь від Землі повністю закриває повний місяць, часткове місячне затемнення закриває лише частково Місяць, створюючи ілюзію «укусу» нашого супутника.

Чудова вистава часткового місячного затемнення Кривавого Місяця відбудеться 28-29 жовтня, захоплюючи спостерігачів у Європі, Північній Америці, Південній Америці, Австралії, Африці, Азії, Тихому океані та окремих регіонах Арктики й Антарктики. Щоб визначити конкретний час перегляду у вашому місці, зверніться до інтерактивної карти затемнення TimeandDate або перегляньте їхню пряму трансляцію.

Під час часткового затемнення Місяць проходитиме крізь майже тінь Землі, відоме як напівтіньове затемнення. Цю фазу можна буде побачити приблизно годину по обидві сторони часткового затемнення. Очікується, що повне затемнення, включаючи всі фази, триватиме приблизно 4 години 25 хвилин, хоча найбільш захоплюючі моменти триватимуть лише близько 1 години 17 хвилин. За цей час приблизно 6 відсотків поверхні Місяця буде занурено в тінь Землі.

Цікаво, що затемнення зазвичай відбуваються парами. Після нещодавнього кільцеподібного сонячного затемнення або затемнення «вогняного кільця», яке спостерігалося в Північній і Південній Америці 14 жовтня, майбутні космічні події включають напівтіньове місячне затемнення 24-25 березня 2024 року та повне сонячне затемнення 8 квітня 2024 року. .

Тепер давайте розглянемо назву «Кривавий місяць». Хоча затемнення на цих вихідних не призведе до справжнього Кривавого Місяця, назва додає цій події нотку драматизму. Криваві Місяці зазвичай позначають червонуватий вигляд Місяця під час повного місячного затемнення, спричиненого розсіюванням сонячного світла в атмосфері Землі. Проте в різних культурах жовтневий повний місяць часто називають різними назвами, наприклад Місяць мисливця або Місяць крові.

Питання та відповіді:

З: Що таке часткове місячне затемнення?

В: Під час часткового місячного затемнення лише частина Місяця закрита тінню Землі, створюючи ілюзію «відкусу» Місяця.

З: Де можна буде побачити часткове місячне затемнення Кривавого Місяця?

A: Затемнення можна буде побачити з Європи, Північної Америки, частини Південної Америки, Австралії, Африки, Азії, Тихого океану та окремих регіонів Арктики та Антарктики.

З: Як довго триватиме затемнення?

A: Повне затемнення, включаючи всі фази, триватиме приблизно 4 години 25 хвилин. Однак найзахопливіші моменти триватимуть близько 1 години 17 хвилин.

З: Чи виглядатиме Місяць червоним під час цього затемнення?

A: Ні, Місяць не буде червоним під час цього часткового місячного затемнення. «Кривавий місяць» стосується саме червонуватого відтінку, який спостерігається під час повного місячного затемнення.