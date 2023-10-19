Міське життя

Відкриття нових технологій і потужності ШІ

наука

Моделювання довготривалої міграції радіонуклідів у тріщинуватих породах за допомогою моделювання геотехнічної центрифуги

ByВікі Ставропулу

Жовтень 19, 2023
Моделювання довготривалої міграції радіонуклідів у тріщинуватих породах за допомогою моделювання геотехнічної центрифуги

Дослідники з Університету Чжецзян розробили новий метод моделювання транспорту радіонуклідів або забруднюючих речовин через дрібнорозколотий граніт за допомогою моделювання геотехнічної центрифуги. Це особливо важливо для розуміння довгострокових транспортних питань у великих просторових і великих часових масштабах. Глибоке геологічне захоронення є загальноприйнятим методом поводження з радіоактивними відходами, але існує ризик потенційних витоків або змін у геологічному середовищі, що може призвести до міграції радіонуклідів у біосферу.

Традиційних методів польового моніторингу було недостатньо для вирішення цих довгострокових транспортних проблем. Проте дослідники використали можливості технології 3D-друку, щоб створити унікальний структурний дизайн для тріщинуватих зразків порід із регульованою проникністю. Поєднавши це з герметичним контрольним апаратом, вони змогли провести експерименти як з нормальною гравітацією, так і з гіпергравітацією, щоб оцінити бар’єрні характеристики низькопроникних тріщинуватих порід.

Експеримент гіпергравітації спочатку використовувався для моделювання транспорту забруднюючих речовин у ґрунті, але його вплив на тріщинисту породу залишався невідомим. Щоб заповнити прогалину в знаннях, дослідники використали надруковану на 3D-принтері модель мережі тріщин і експеримент із гіпергравітацією. Результати показали, що ця методологія може успішно оцінити довгострокові бар’єрні характеристики породи з тріщинами з низькою проникністю.

Цей прорив має значні наслідки для сфери глибоких геологічних захоронень. Дослідники сподіваються, що їхні висновки надихнуть на подальше вивчення потенціалу експериментів із гіпергравітацією та надрукованих на 3D-принтерах мереж тріщин для оцінки довгострокової життєздатності методів утилізації. Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення переносу радіонуклідів або забруднюючих речовин у тріщинуватій породі та підвищення безпеки глибокого геологічного захоронення ядерних відходів.

Джерело: Wenjie Xu та ін., «Гіпергравітаційний експеримент транспорту розчиненої речовини в тріщинуватій породі та метод оцінки довгострокових бар’єрних характеристик», бюлетень Rock Mechanics (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042

By Вікі Ставропулу

Схожі теми

наука

Рідкісна Кілонова в Чумацькому Шляху може становити небезпеку для життя на Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Нобелівська премія з хімії 2023: квантові точки та краса науки

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу
наука

Чи справді дев'ята планета існує? Нове дослідження пропонує інше пояснення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа

Ти пропустив

наука

Рідкісна Кілонова в Чумацькому Шляху може становити небезпеку для життя на Землі

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Нобелівська премія з хімії 2023: квантові точки та краса науки

Жовтень 23, 2023 Вікі Ставропулу 0 Коментарі
наука

Чи справді дев'ята планета існує? Нове дослідження пропонує інше пояснення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі
наука

Еволюція навігації: від стародавніх мореплавців до сучасних супутникових систем наведення

Жовтень 23, 2023 Мамфо Брешіа 0 Коментарі