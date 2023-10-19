Моделювання довготривалої міграції радіонуклідів у тріщинуватих породах за допомогою моделювання геотехнічної центрифуги

Дослідники з Університету Чжецзян розробили новий метод моделювання транспорту радіонуклідів або забруднюючих речовин через дрібнорозколотий граніт за допомогою моделювання геотехнічної центрифуги. Це особливо важливо для розуміння довгострокових транспортних питань у великих просторових і великих часових масштабах. Глибоке геологічне захоронення є загальноприйнятим методом поводження з радіоактивними відходами, але існує ризик потенційних витоків або змін у геологічному середовищі, що може призвести до міграції радіонуклідів у біосферу.

Традиційних методів польового моніторингу було недостатньо для вирішення цих довгострокових транспортних проблем. Проте дослідники використали можливості технології 3D-друку, щоб створити унікальний структурний дизайн для тріщинуватих зразків порід із регульованою проникністю. Поєднавши це з герметичним контрольним апаратом, вони змогли провести експерименти як з нормальною гравітацією, так і з гіпергравітацією, щоб оцінити бар’єрні характеристики низькопроникних тріщинуватих порід.

Експеримент гіпергравітації спочатку використовувався для моделювання транспорту забруднюючих речовин у ґрунті, але його вплив на тріщинисту породу залишався невідомим. Щоб заповнити прогалину в знаннях, дослідники використали надруковану на 3D-принтері модель мережі тріщин і експеримент із гіпергравітацією. Результати показали, що ця методологія може успішно оцінити довгострокові бар’єрні характеристики породи з тріщинами з низькою проникністю.

Цей прорив має значні наслідки для сфери глибоких геологічних захоронень. Дослідники сподіваються, що їхні висновки надихнуть на подальше вивчення потенціалу експериментів із гіпергравітацією та надрукованих на 3D-принтерах мереж тріщин для оцінки довгострокової життєздатності методів утилізації. Це дослідження відкриває нові можливості для вивчення переносу радіонуклідів або забруднюючих речовин у тріщинуватій породі та підвищення безпеки глибокого геологічного захоронення ядерних відходів.

Джерело: Wenjie Xu та ін., «Гіпергравітаційний експеримент транспорту розчиненої речовини в тріщинуватій породі та метод оцінки довгострокових бар’єрних характеристик», бюлетень Rock Mechanics (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042