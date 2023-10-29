Загублений континент знову відкрито: Арголенд розкриває таємниці минулого Землі

Вчені зробили новаторське відкриття, розгадавши таємницю втраченого континенту, який колись існував мільйони років тому. Завдяки широким дослідженням і обстеженням геологи з Утрехтського університету зібрали воєдино історію Арголенду, мікроконтиненту, який виник, коли смуга західної Австралії відокремилася внаслідок руху тектонічних плит.

У своєму семирічному дослідженні команда встановила, що Арголенд розпався на численні осколки, а не розділився на два окремі масиви суші, як Африка та Південна Америка. Залишки цього втраченого континенту зараз заглиблені під сушу та море, утворюючи те, що вчені влучно назвали «Аргопелаг».

Дослідження, нещодавно опубліковане в журналі Gondwana Research, було зосереджено на Абісальній рівнині Арго біля північно-західного узбережжя Австралії. Вчені помітили, що глибокий океанський басейн демонструє характеристики, які вказують на те, що Арголандія змістилася вгору, до південно-східної Азії.

Процес реконструкції складної головоломки Арголенду передбачав ретельне вивчення розрізнених фрагментів інформації. За словами провідного автора Елдерта Адвокаата, дослідницька група зіткнулася з острівцями даних, які вимагали років досліджень і аналізу, щоб сформувати повну картину.

Це відкриття має глибокі наслідки для нашого розуміння геологічного минулого Землі. Геолог Утрехтського університету Дуве ван Гінсберген пояснює, що якщо цілі континенти можуть зануритися в мантію без сліду на поверхні Землі, наша здатність реконструювати стародавні суперконтиненти та зрозуміти географічну історію планети буде сильно обмежена.

Вивчаючи історію зміни континентів, вчені отримують уявлення про різні аспекти розвитку нашої планети, включаючи формування гір, рух тектонічних плит і зв’язок між біорізноманіттям і зміною клімату.

Це дивовижне відкриття проливає світло на складну та динамічну природу геологічних процесів Землі, надаючи цінні знання про минуле нашої планети та прокладаючи шлях для майбутніх відкриттів.

ПИТАННЯ, ЩО ЧАСТО ЗАДАЮТЬСЯ

1. Що таке мікроконтинент?

Мікроконтинент відноситься до відносно невеликої та чіткої суші, яка часто відокремлена від великих континентів через тектонічну активність.

2. Як була відкрита Арголандія?

Геологи з Утрехтського університету провели всебічне дослідження Абісальної рівнини Арго біля північно-західного узбережжя Австралії, використовуючи різні геологічні показники та дані, щоб зібрати воєдино історію Арголенду.

3. Що таке «Аргопелаг»?

«Аргопелаг» — це термін, який позначають уламки Арголенду, втраченого мікроконтиненту, які зараз розкидані як на суші, так і на морі.

4. Чому відкриття Арголенду є важливим?

Відкриття Арголенду дає цінну інформацію про геологічне минуле Землі, допомагаючи вченим реконструювати стародавні суперконтиненти та зрозуміти розвиток планети протягом мільйонів років. Це також сприяє нашому розумінню різних геологічних процесів, таких як тектоніка плит, гороутворення та їхній зв’язок зі зміною клімату.