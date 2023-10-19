Вчені аналізують розподіл ДНК неандертальців у сучасних людей

Вчені з Женевського університету (UNIGE) провели дослідження, в якому проаналізували розподіл ДНК неандертальця в геномах сучасних людей за останні 40,000 XNUMX років. Дослідження, опубліковане в Science Advances, дає уявлення про спільну історію неандертальців і сучасних людей.

Дослідження показує, що сучасні люди, вихідці з Африки, почали замінювати неандертальців у західній частині Євразії 40,000 XNUMX років тому. Ця заміна відбувалася поступово протягом кількох тисячоліть, що призвело до інтеграції ДНК неандертальця в геноми сучасних людей.

Дослідники досліджували наявність градієнтів інтрогресії неандертальців після експансії людини, аналізуючи палеогеноми Євразії. Вони виявили, що експансія за межі Африки призвела до просторових градієнтів походження неандертальців, які зберігалися протягом усього часу. Експансія фермерів раннього неоліту зіграла значну роль у зменшенні інтрогресії неандертальців у європейське населення порівняно з азіатським населенням.

Секвенування геному та порівняльний аналіз встановили, що неандертальці та сучасні люди схрещувалися, в результаті чого у сучасних євразійців залишилося приблизно два відсотки неандертальської ДНК. Цей відсоток дещо різниться між регіонами Євразії, при цьому азіатське населення має трохи більшу частку ДНК неандертальця, ніж європейське населення.

Одна з гіпотез, яка пояснює цю різницю, полягає в тому, що природний відбір міг по-різному впливати на гени неандертальців у різних популяціях. Однак дослідники UNIGE пропонують альтернативну гіпотезу, засновану на міграційних потоках. Згідно з їхньою гіпотезою, чим далі людина віддаляється від Африки, тим вище частка ДНК неандертальця, оскільки неандертальці були переважно в Європі.

Щоб перевірити цю гіпотезу, дослідники використали базу даних із понад 4,000 геномів людей, які жили в Євразії протягом останніх 40 тисячоліть. Статистичний аналіз показав, що мисливці-збирачі палеоліту в Європі мали трохи більшу частку ДНК неандертальців, ніж ті, що проживали в Азії. Однак під час переходу до неоліту частка ДНК неандертальців у європейських популяціях зменшилася. Цей занепад збігся з прибуттям перших фермерів з Анатолії, які мали меншу частку неандертальської ДНК. Схрещування між цими фермерами та європейськими популяціями ще більше розбавило ДНК неандертальця.

Дослідження підкреслює використання стародавніх геномів і археологічних даних для відстеження історії гібридних видів. Це також є посиланням для майбутніх досліджень для виявлення генетичних профілів, які відхиляються від середніх і можуть мати позитивні чи несприятливі ефекти.

джерела:

– Досягнення науки: «Минулі експансії людини сформували просторову структуру предків неандертальців»

– Університет Женеви: «Минулі експансії людини сформували просторову структуру предків неандертальців»