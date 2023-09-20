Новий метод дозволяє одночасно модифікувати гени у тварин

Дослідники з ETH Zurich розробили метод, який дозволяє модифікувати кілька генів у клітинах однієї тварини за допомогою генних ножиць CRISPR-Cas. Клітини в окремих органах генетично модифікуються мозаїчно, причому кожна клітина має лише один змінений ген. Цей метод дозволяє вченим досліджувати вплив різних генних змін в одному експерименті.

Дослідники успішно застосували цей підхід на дорослих мишах, що стало першим випадком, коли це було зроблено на живих тваринах. Вони використовували аденоасоційований вірус (AAV), щоб доставити інструкції клітинам мишей для руйнування генів. Інфікуючи мишей сумішшю вірусів з різними інструкціями, вони змогли вимкнути різні гени в клітинах мозку.

Використовуючи цей метод, дослідники отримали нове уявлення про рідкісний генетичний розлад у людей, відомий як синдром делеції 22q11.2. Вони зосередилися на 29 генах у хромосомній області, пов'язаних із захворюванням, і виявили, що три з цих генів відіграють значну роль у дисфункції клітин мозку. Дослідження також виявило закономірності в клітинах мишей, які нагадують розлади шизофренії та аутичного спектру. Ця нова інформація потенційно може призвести до розробки ліків, які компенсують аномальну активність генів.

Цей метод має застосування не лише для вивчення цього конкретного генетичного розладу. Його можна використовувати для вивчення інших генетичних розладів і захворювань із залученням кількох генів. Дослідники планують збільшити кількість модифікованих генів із нинішніх 29 до кількох сотень за один експеримент. Вони подали заявку на отримання патенту на цю технологію та створюють дочірнє підприємство для подальшого розвитку та використання цього методу.

джерела:

– ETH Zurich: Дослідники одночасно модифікують десятки генів у багатьох органах за допомогою однієї обробки CRISPR-Cas9

– Природа: Мультиплексовані одноклітинні нокаути CRISPR-Cas9 виявляють специфічну для генів роль у життєздатності клітин