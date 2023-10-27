Розшифровка еволюції ціанобактерій: висновки генетичного аналізу

Ціанобактерії, піонери атмосферного кисню, відіграли важливу роль у формуванні історії Землі. Розуміння їхньої еволюції має вирішальне значення для розгадки історії життя на нашій планеті. До недавнього часу викопний ліпід 2-метилгопан вважався надійним біомаркером ціанобактерій у стародавніх відкладеннях. Однак нові дослідження викликали сумніви щодо його специфічності, оскільки було виявлено, що Alphaproteobacteria також може виробляти цей ліпід.

Команда міжнародних дослідників під керівництвом Йосуке Хошіно з Німецького науково-дослідного центру геонаук GFZ і Бенджаміна Неттерсхайма з MARUM — Центру наук про морське середовище намагалася розкрити еволюційну історію генів, відповідальних за синтез 2-метилгопану. Вивчаючи розподіл і диверсифікацію цих генів, вони могли визначити надійність 2-метилгопану як біомаркера.

Їхні висновки, опубліковані в журналі Nature Ecology & Evolution, показують, що ген, відповідальний за виробництво 2-метилгопану, HpnP, уже був присутній у спільного предка ціанобактерій понад два мільярди років тому. Навпаки, Alphaproteobacteria придбали цей ген приблизно 750 мільйонів років тому. Отже, 2-метилгопани все ще можуть служити надійним біомаркером для ціанобактерій, що виробляють кисень, у відкладеннях, яким понад 750 мільйонів років.

Це дослідження демонструє силу генетичного аналізу в поєднанні з седиментологією, палеобіологією та геохімією для підвищення діагностичної цінності біомаркерів. Досліджуючи еволюційну історію цих генів, дослідники можуть уточнити наше розуміння ранніх екосистем.

FAQ

Яке значення ціанобактерій в історії Землі?

Ціанобактерії відіграли вирішальну роль у перетворенні Землі з безкисневого середовища на таке, яке підтримує складне життя. Вони були основними виробниками органічних сполук і атмосферного кисню протягом тривалого періоду в ранній історії Землі.

Чому викопні ліпіди важливі як біомаркери?

Викопні ліпіди, такі як 2-метилгопан, можуть вказувати на наявність кисневого фотосинтезу в стародавніх геологічних відкладеннях. На відміну від справжніх бактерій, ці ліпіди можуть зберігатися в осадових породах протягом мільйонів років і надавати цінну інформацію про минулі екосистеми.

Чому виникли сумніви щодо надійності 2-метилгопану як біомаркера?

Недавні відкриття показали, що альфапротеобактерії також можуть виробляти 2-метилгопани, що викликає питання про специфічність цього біомаркера для ціанобактерій. Це дослідження прояснює еволюційну історію залучених генів і підтверджує надійність 2-метилгопанів як біомаркера для ціанобактерій, що виробляють кисень.

Який новий підхід використовується в цьому дослідженні?

Дослідники поєднали комплексний генетичний аналіз з аналізом високочистих опадів, щоб визначити розподіл генів, відповідальних за виробництво 2-метилгопану. Цей підхід забезпечує точніше розуміння еволюційної шкали та покращує роздільну здатність реконструкцій екосистеми.