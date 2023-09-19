Відкриття генів покращує розуміння росту кореневих волосків і пошуку нітратів у травах

Дослідники з Університету штату Вашингтон ідентифікували ген під назвою «BUZZ», який відіграє вирішальну роль у зростанні кореневих волосків у рослин. Кореневі волоски - це крихітні структури, які допомагають рослинам поглинати воду та поживні речовини з ґрунту. Відкриття цього гена не тільки проливає світло на механізми росту коренів, але також має потенціал для підвищення сталого виробництва сільськогосподарських культур.

Було виявлено, що ген BUZZ регулює ріст коренів, як з точки зору швидкості, так і ініціації бокового кореня, у відповідь на концентрацію нітратів у ґрунті. Азот є важливою поживною речовиною для росту рослин, а нітрати є основним джерелом азоту. Розуміння того, як рослини знаходять і використовують нітрати, може мати значні наслідки для сільського господарства, практики внесення добрив і екологічної стійкості.

Цікаво, що ген BUZZ експресується на низьких рівнях і ніколи раніше не був описаний. Це ускладнило його ідентифікацію. Вважається, що ген зберігається в різних видах трав, включаючи такі важливі культури, як пшениця, рис, кукурудза та ячмінь. Підвищення здатності цих культур знаходити та ефективно використовувати нітрати може мати глибокий вплив на світове виробництво продуктів харчування.

Зараз дослідники глибше вивчають механізми, які контролюються геном BUZZ. Розкриваючи специфічні функції цього гена, вони сподіваються отримати більше інформації про пошук нітратів і розвиток кореневої системи.

Дослідженням керували аспіранти з лабораторії Університету штату Вашингтон разом із співробітниками з інших установ. Отримані результати підкреслюють важливість фундаментальних досліджень для розуміння фундаментальних біологічних процесів, які в кінцевому підсумку можуть привести до практичного застосування в покращенні врожаю та сталості.

джерела:

– Thiel A. Lehman et al, BUZZ: важливий ген для постініціаційного росту кореневого волосся та посередник кореневої архітектури у Brachypodium distachyon, New Phytologist (2023). DOI: 10.1111/nph.19079