Розкриття космічного балету: зіткнення галактик мільярдної давності

Захоплююче космічне явище було зафіксовано астрономами за допомогою телескопа Gemini South у Чилі. Після мільярдного зіткнення спіральних галактик вони побачили вражаюче видовище закручених смуг міжзоряного пилу та газу, що нагадує солодку вату, м’яко обертаючись навколо злиття ядер галактик-прародителів.

NGC 7727, особлива галактика, про яку йде мова, знаходиться приблизно в 90 мільйонах світлових років від нашого Чумацького Шляху в сузір’ї Водолія. Глибоко всередині цього небесного хаосу лежить пара надмасивних чорних дір, гравітаційні обійми яких важко зрозуміти. Одна з чорних дір-гігантів може похвалитися приголомшливою масою, яка в 154 мільйони разів перевищує наше Сонце, тоді як її супутник важить 6.3 мільйона мас Сонця. Примітно, що ці колосальні об’єкти розташовані лише на відстані 1600 світлових років один від одного, являючи собою найближчу до Землі пару надмасивних чорних дір.

Вчені передбачають, що протягом наступних 250 мільйонів років ці титанічні чорні діри зрештою зіллються, утворюючи ще більш колосальну чорну діру. Доля самої NGC 7727 також зазнає драматичних змін. Галактика, яка наразі палає молодими зірками та яскравими зоряними яслами, поступово осідає та перетворюватиметься в еліптичну галактику, що складається переважно зі старих зірок із мінімальним утворенням зірок — процес, який дає можливість зазирнути в майбутнє нашого Чумацького Шляху та його сусідів. Галактика Андромеди, якій судилося злитися через мільярди років.

Приголомшливе зображення, отримане багатооб’єктним спектрографом Gemini (GMOS), встановленим на Gemini South, демонструє потужність і точність цих найсучасніших телескопів, які є частиною Міжнародної обсерваторії Gemini, якою керує NOIRLab Національного наукового фонду. Подвійні оптичні/інфрачервоні телескопи діаметром 8.1 метра стратегічно розташовані на двох найкращих місцях спостереження Землі, пропонуючи неперевершені можливості як в оптичній, так і в інфрачервоній астрономії.

Приєднуйтесь до нас, коли ми розпочнемо цей космічний балет, розгадуючи таємниці глибокого космосу та розкриваючи таємниці, приховані в зіткненнях і злиттях галактик, малюючи вражаючий портрет величезного Всесвіту, що постійно розвивається.

Часті питання (FAQ)

З: Як далеко NGC 7727 від Чумацького Шляху?



Відповідь: NGC 7727 знаходиться на відстані приблизно 90 мільйонів світлових років від нашої галактики Чумацький Шлях.

З: Яка маса надмасивних чорних дір у NGC 7727?



Відповідь: Одна з чорних дір у NGC 7727 має масу 154 мільйони мас Сонця, тоді як інша має масу 6.3 мільйона мас Сонця.

З: Як далеко одна від одної знаходяться надмасивні чорні діри в NGC 7727?



В: Надмасивні чорні діри в NGC 7727 розташовані приблизно на відстані 1600 світлових років одна від одної.

З: Чи згодом надмасивні чорні діри зіллються в одну?



В: Так, вчені прогнозують, що надмасивні чорні діри в NGC 7727 зіллються приблизно через 250 мільйонів років, утворюючи ще більш масивну чорну діру.

З: Що станеться з NGC 7727 після того, як пил осяде?



Відповідь: Після того, як зіткнення припиниться, NGC 7727 перетвориться на еліптичну галактику, що складається з більш старих зірок з дуже незначним утворенням зірок.

З: Який інструмент був використаний для захоплення зображення NGC 7727?



Відповідь: Зображення NGC 7727 було отримано за допомогою мультиоб’єктного спектрографа Gemini (GMOS), встановленого на телескопі Gemini South.