Механічний вплив вправ на ріст м’язів досліджено за допомогою інноваційного гелевого килимка

Відомо, що фізичні вправи мають багато переваг для нашого тіла, зокрема роблять наші м’язи сильнішими та підтягнутими. Однак точні механізми цього процесу залишаються загадкою. Дослідники з Массачусетського технологічного інституту розробили унікальний килимок для вправ із гідрогелю, який дозволяє досліджувати суто механічні ефекти вправ на мікроскопічному рівні.

Гелевий килимок, розміром схожий на чверть, містить дрібні магнітні частинки. Використовуючи зовнішній магніт під килимком для переміщення цих частинок, можна змусити гель коливатися, як вібруючий килимок, імітуючи сили, які відчувають м’язи під час тренування. М’язові клітини вирощують на гелі, і дослідники спостерігають, як вони реагують на механічні вправи, створені коливаннями магніту.

Початкові висновки показують, що послідовні механічні вправи можуть спричинити скоординований ріст м’язових волокон. Ці вирівняні та напружені волокна здатні скорочуватися разом. Це свідчить про те, що гель можна використовувати для спрямування росту м’язових волокон, потенційно призводячи до створення організованих листів твердих і функціональних м’язів. Такі м'язи можна використовувати в м'яких роботах або для відновлення пошкоджених тканин.

Доктор Ріту Раман з Массачусетського технологічного інституту сподівається, що ця нова платформа зможе допомогти у відновленні м’язів після травм або зменшити наслідки старіння. Краще розуміючи, як різні механічні сили, особливо фізичні вправи, впливають на м’язові тканини на клітинному рівні, дослідники можуть розробити інноваційні способи відновлення рухливості у людей з руховими розладами та створити гнучких роботів.

Гелевий килимок під назвою «MagMA» (Magnetic Matrix Actuation) забезпечує неінвазивний метод формування м’язових волокон і вивчення їх реакції на фізичні вправи. Дослідники планують використовувати цей інноваційний гель для вивчення інших типів клітин та їх реакції на механічну стимуляцію.

У цьому дослідженні представлено новий підхід до стимулювання м’язових клітин до вирівнювання та координації їх росту за допомогою хиткого гелевого килимка. Це має потенціал для просування інженерії м’язової тканини та поглиблення нашого розуміння впливу механічних сил на поведінку клітин.

(Джерело: посилання в журналі – Брендон Ріос, Енджел Бу та ін., Механічне програмування анізотропії в сконструйованих м’язах за допомогою активації позаклітинних матриць. Пристрій. DOI: 10.1016/j.device.2023.100097)