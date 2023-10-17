Зміцнення гравітаційно-хвильових тестів загальної теорії відносності проти астрофізичних припущень

Загальна теорія відносності (ОТО) була неймовірно успішною моделлю гравітації, яка відмінно пройшла всі випробування. Однак відомо, що вона неповна і не повністю узгоджується з іншими фундаментальними теоріями фізики. Гравітаційні хвилі (ГВ), виявлені експериментом LIGO, відкривають нове вікно для дослідження дійсності ОТО. Вивчаючи відхилення між прогнозованими та спостережуваними формами сигналу GW, фізики можуть шукати фізику за межами GR.

Для аналізу даних GW використовуються байєсовські моделі правдоподібності. Ці моделі обчислюють ймовірність форми хвилі на основі даних. Він передбачає зв’язок параметрів моделі, які описують відхилення від GR і населення чорних дір, із даними спостереження. Байєсівський аналіз також спирається на апріори, які є розподілами ймовірностей, що представляють попередні знання про параметри. Попереднє може бути інформативним або неінформативним, залежно від нашого попереднього розуміння параметрів.

Однією з труднощів у тестуванні GR за допомогою даних GW є сильна кореляція між параметрами, що описують сукупність подвійних чорних дір, і параметрами, що описують відхилення від GR. Погані припущення щодо популяції чорних дір можуть змінити висновок щодо відхилень від GR. Наприклад, припущення рівномірного пріоритету для популяції чорних дір, коли воно фактично відповідає степеневому закону розподілу, призведе до упередженого результату.

Щоб продемонструвати вплив астрофізичних припущень, автори порівняли моделі з однорідними попередніми моделями з моделями з астрофізично мотивованими попередніми. Результати показали значні відмінності в апостеріорних розподілах. Включення астрофізичної інформації призвело до переваги подвійних систем із більш однаковими співвідношеннями мас, що призвело до меншої маси чирпу злиття та більш негативного коефіцієнта відхилення.

Автори також використовували дані LIGO, щоб обмежити масу гравітона, гіпотетичної частинки, яка є посередником гравітаційної взаємодії. Завдяки включенню астрофізичних попередніх обмежень на масу гравітона було зменшено, показуючи більшу підтримку безмасового гравітону та меншу підтримку відхилень від ОТО.

На закінчення автори підкреслюють важливість включення астрофізичних попередніх тестів GR з використанням даних GW. Ці пріоритети допомагають зменшити упередженість через неінформативні попередні і підвищити точність висновків. Однак важливо правильно відібрати попередній простір і знати про потенційні упередження, які все ще можуть існувати.

- Джерела:

Ітан Пейн, Максиміліано Ісі, Катерина Чаціоанну, Вілл М. Фарр. «Зміцнення гравітаційно-хвильових тестів загальної теорії відносності проти астрофізичних припущень» (Препринт, arXiv)