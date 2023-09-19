Важливість газу в диханні галактики

Газ відіграє вирішальну роль у життєвому циклі галактик. Хоча зірки та галактики протягом тривалого часу були в центрі уваги астрономічних спостережень, лише нещодавно дослідники змогли побачити та краще зрозуміти значний вплив газу на формування та еволюцію цих космічних структур.

Термін «газ» стосується міжзоряного середовища, яке можна знайти між галактиками, а також навкологалактичного газу, який близько оточує галактику. Ці терміни використовуються астрономами для опису різних областей газу, але чіткої межі між ними немає.

Астрономи почали розгадувати заплутаний потік газу між галактиками, їх навкологалактичне середовище та міжгалактичне середовище. Цей потік відіграє життєво важливу роль у регулюванні зореутворення, оскільки постійне дихання газу має важливе значення для народження нових зірок. Коли цей потік припиняється, припиняється і утворення зірок.

Процес дихання галактики включає взаємодію між зірками, гравітацією, температурою та щільністю газу. Коли формувався Всесвіт, газ накопичувався в галактиках і породжував зірки. Коли зірки гинуть, вони викидають газ назад у навколишній простір, який спочатку є гарячим і дифузним. Однак коли газ залишає галактику, він охолоджується, а його щільність зростає. Це дозволяє гравітації втягувати газ назад у галактику, де він може колапсувати й утворювати нові зірки.

Починаючи з 1960-х років астрономам вдалося спостерігати потік газу в галактики та з них, використовуючи світло від далеких квазарів. Вони виявили, що навкологалактичний газ поблизу галактик має вищу металічність, що вказує на те, що він є результатом викиду газу зірками. Газ у навкологалактичному середовищі також діє як джерело палива для утворення зірок у галактиках.

Масштабні дослідження показали, що газ у навкологалактичному середовищі майже в 1,000 разів щільніший за газ, знайдений у міжгалактичному середовищі. Температура цього газу коливається від 10,000 1 до XNUMX мільйона Кельвінів, що робить його гарячішим і холоднішим, ніж міжгалактичний газ. Проте вивчення газу, що надходить, є складним завданням через те, що сигнали від самих галактик перекриваються.

Причина виділення газу, яку легше спостерігати, залишається невизначеною. Це може бути результатом наднових, зоряних вітрів або навіть зворотного зв’язку чорної діри. Тим не менш, незалежно від конкретної причини, потік газу зрештою припиняється, що призводить до припинення зореутворення в галактиках. Після того, як галактика заспокоїться, вона більше не буде утворювати зірки і буде виглядати червоного кольору.

Хоча про галактичне дихання ще потрібно багато чого дізнатися, моделювання дає астрономам корисну інформацію. Моделювання FIRE, наприклад, моделює формування та еволюцію галактик протягом мільярдів років, дозволяючи дослідникам візуалізувати потік газу в ці космічні структури та з них.

Підсумовуючи, газ є життєво важливим компонентом у процесі дихання галактики. Розуміння ролі газу в утворенні зірок і життєвому циклі галактик має вирішальне значення для розуміння походження зірок, планет і навіть самого життя.

джерела:

– Tumlinson, J. та ін. «Циркумгалактичне середовище масових галактик Чумацького Шляху» (2017)